Mandel United haalt net voor topper nog goalgetter binnen: “Ambitieus project was doorslag”

Verrassing van formaat. Mandel United is net als alle andere teams al bezig met de uitbouw van de kern naar volgend seizoen toe, maar de ploeg van voorzitter Frederick Verhelst kon met onmiddellijke ingang ook Dennis Van Vaerenbergh (26) binnenhengelen. Hij is speelgerechtigd voor de topper op VW Hamme.

Dennis Van Vaerenbergh is dan ook een opportuniteit. De twee vorige seizoenen was hij goed voor in totaal 44 goals en 20 assists bij SC Dikkelvenne, op het tweede amateurniveau, een reeks waar Mandel terug naar toe wil. De eerste seizoenshelft stond de spits onder contract bij VK Ninove. “De ploeg deed het goed, ik kon dus niet klagen, maar de coach had me duidelijk gemaakt dat ik niet veel zou spelen. Sinds oktober kreeg ik ook nauwelijks speelkansen, op mijn leeftijd is het geen optie om tien maanden niet te shotten. Er was behoorlijk wat interesse, maar het ambitieuze project van Mandel en het feit dat ik onmiddellijk de overstap kon maken gaven mee de doorslag.”

Meer zelfs, Dennis Van Vaerenbergh is onmiddellijk inzetbaar voor de topper van zondag op het veld van leider VW Hamme. Ze tellen twee punten, maar ook een wedstrijd meer. Van Vaerenbergh, met een verleden bij Club Brugge en de nationale selecties van ons land, moet coach Paravizzini meer mogelijkheden geven, het is een targetspits met een neus voor doelpunten.

Ook Brogniez terug?

Naar volgend seizoen toe is doelman Martijn Beernaert (22) aangetrokken, hij speelde eerder in de jeugd van Club Brugge, KSV Roeselare en Zulte Waregem en de jongste twee seizoenen stond de Moorsledenaar die nu in Waregem woont onder de lat bij Dikkelvenne, waar hij dus vorig jaar ploegmaat was van de nieuwe spits van Mandel.

Na de winst in de derby tegen WS Lauwe leefde Mandel United toe naar de topper, kapitein Jeremy Brogniez trainde deze week alweer mee. Er zijn geen geschorsten, benieuwd of de coach ook meteen een beroep zal doen op Dennis Van Vaerenbergh. Misschien moet die het eerst met een invalbeurt stellen.

Zondag 2 februari om 15 uur: VW Hamme Mandel United.