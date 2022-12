Maldegemse voetbalclub Borussia Vake blaast vijftig kaarsjes uit

Voetbalclub Borussia Vake werd in het gemeentehuis gehuldigd voor haar 50ste verjaardag. “Teamgeest, plezier en kameraadschap blijven bij ons overeind”, aldus schepen van Sport Peter Van Hecke.

“Onder impuls van de familie De Jaeger en enkele trouwe trawanten zag Borussia Vake in 1972 het levenslicht”, zegt schepen van Sport Peter Van Hecke. “In eerste instantie werd er gevoetbald op het terrein naast café De Vierweegse, de thuishaven van Borussia. Eind de jaren tachtig verhuisde de voetbalvereniging naar het park, een prachtig decor om in te voetballen. De kantine van de club groeide er uit tot een begrip. Menig voetbalsupporter of sympathisant beleefde er zalige tijden. Zoals het hoort werd bij Borussia Vake de noodzakelijke verjonging doorgevoerd. De zonen van kwamen samen met andere voetballers op prepensioen de gelederen versterken. Borussia 2.0, dat de sportieve successen aan elkaar bleef rijgen, was een feit. Ondertussen zitten we al aan Borussia 3.0 en zelfs 4.0, waarbij teamgeest, plezier en kameraadschap overeind blijven.”

Warme Borussia-familie

“Zelf heb ik het voorrecht om al 31 jaar deel uit te maken van de warme Borussia-familie, soms als voetballend lid en soms als drinkend lid. Vrienden, Vreugde en Voetbal, dat is waarvoor Borussia Vake staat!” besluit Peter enthousiast. (MIWI)