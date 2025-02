Maarten Deschuymere blijft jaar langer T1 bij WS Desselgem

Voorzitter Johan Soetens mag zich in de handen wrijven, want ook volgend seizoen kan hij een beroep doen op de ervaring van T1 Maarten Deschuymere en T2 Jan Vandenbroucke.

Wat voor Maarten Deschuymere een vriendendienst achter de schermen leek te worden, mondde na het opstappen van Jurgen Secember uit in een functie als T1. Het was de bedoeling om de ploeg te leiden tot het einde van het seizoen en vooral voetbalvreugde terug te vinden. Dat laatste was zeker het geval en een belangrijke factor om volgend seizoen bij WS Desselgem te blijven. “Het is plezant werken met zo een enthousiaste groep. Ze trainen goed en er is ook een grote aanwezigheid op training. Zelfs spelers die dachten aan afhaken, komen nu weer met plezier twee keer trainen”, blikt Maarten Deschuymere terug. “Ook het bestuur is tevreden dat ik blijf.

Ervaring

Met onze jonge groep is het evident dat zij nog stappen moeten zetten, maar er is zeker potentieel. Het is wel een beetje zoeken naar een evenwicht zowel voor mij als voor de spelersgroep. Ik wil hen zeker niet verstikken door een overaanbod van richtlijnen. Ik zat vijf matchen in de dug-out en vorige week stonden er tegen Jong Vijve overdreven cijfers op het bord. Tot bij het ingaan van het slotkwartier hielden wij immers gelijke tred, maar na een rode kaart waren wij het noorden even kwijt en Jong Vijve maakte daar dankbaar gebruik van om toe te slaan. Op Pittem speelden wij een zwakke partij, maar dat hoort nu eenmaal bij ons groeiproces.”

Versterking

“Volgend weekend zijn wij bye en wij lasten een oefenmatch tegen Wortegem in. Intussen denken wij ook aan volgend seizoen en wij proberen onze groep in elke linie te versterken met wat ervaring. Ondertussen zijn er al vier nieuwkomers en er lopen nog enkele gesprekken.” WS Desselgem versterkte zich voor volgend seizoen al met Maïkel Deschamps (Petegem aan de Schelde), Sabri Kasmi (Maria-Aalter), Glenn Destatsbader (OG Stasegem) en Lars Defoor (Marke).

Zaterdag 8 maart om 18.30 uur WS DesselgemGL Ruiselede.