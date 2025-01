Luca Vancayseele ruilt FC Gullegem voor WS Lauwe

Ook WS Lauwe is naarstig bezig zijn kern te versterken en te verruimen. Met Enrique Tanghe, Romain Roussel en Luca Vancayseele strikte White Star reeds drie nieuwelingen. Tanghe, net als Roussel, is een aanvaller die zich vorig seizoen tot topscorer kroonde in eerste provinciale. Luca Vancayseele is een 19-jarige centrale verdediger die bij Lauwe wil openbloeien.

Huidig T1 Maxim Vandamme moet het dit seizoen met een krappe kern doen. Vooral voor de verdediging zijn de beschikbare spelers beperkt. Na het uitvallen van Milan Roose en Steffaan Soenens sloot White Star met twee nederlagen – Hamme 1-5 en Kalken 3-0 – het jaar in mineur af. Desondanks kan Lauwe met een voorlopige negende plaats niet klagen. Ondertussen speurt sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe de transfermarkt af op zoek naar versterking. Luca Vancayseele komt straks over van FC Gullegem.

Voor de 19-jarige Geluwenaar die bij Gullegem voornamelijk bij de beloften speelde, kan het seizoen 2025-2026 er niet snel genoeg aankomen. “Als ik nog progressie wil maken, moet ik speelminuten krijgen”, weet Luca Vancayseele. “Bij Gullegem zit ik momenteel op een dood spoor. Terwijl ik vorig seizoen slechts enkele keren bij de vijftien van de eerste ploeg hoorde, word ik dit jaar volledig over het hoofd gezien. Dat toekomstige T1 van White Star Dylan De Winter me eerder graag bij Boezinge wou, en bij Lauwe aandrong op mijn komst, is alleszins een teken van vertrouwen”, zegt Luca.

“Ik ben technisch onderlegd en kan een lange bal versturen die bij de juiste speler terecht komt. En ik zie er niet tegenop om aan mijn tekortkomingen te werken. Als centrale verdediger moet ik nog meer durven coachen. Maar dat is een kwestie van tijd en vertrouwen. Als jonge gast bij Gullegem die nauwelijks kansen krijgt, kan ik moeilijk de ouderen gaan coachen. Uiteraard hoop ik dat ik bij Lauwe kan tonen wat ik in mijn mars heb. De bal ligt in mijn kamp. Aan inzet zal het me alleszins niet ontbreken.” (AV)

Zondag 11 januari 14.30 uur KVV St-Denijs-WS Lauwe.