Luc Coppenolle is al 46 jaar vurige fan van KSV De Ruiter (3C): “Voetbal gaat nog veel veranderen”

De Roeselaarse coiffeur Luc Coppenolle (71) draagt nu al 46 jaar blauw en wit van KSV De Ruiter in zijn hart en was tot drie jaar geleden nog bestuurslid bij de wijkploeg.

“Het supporter zijn van KSV De Ruiter is eigenlijk heel toevallig gekomen”, opent de 71-jarige Luc Coppenolle. “In 1976 werd ik aangesproken door mijn klant en scoutsvriend Gerard Breemeersch om truitjes te sponsoren voor De Ruiter.”

“Ik kon niet weigeren, en ging dan ook regelmatig deze ploeg aanmoedigen. Zonder ik het goed en wel besefte, zat ik nog geen jaar later in het bestuur. Sindsdien heb ik bijna alle functies bekleedt binnen de vereniging, tot zelfs het leggen van elektriciteit en gas bij de veranderingen in de kantine en de kleedkamers”, blikt Luc terug.

Kleinzonen

“Toen ik halverwege de zestig was, kwam ik tot het besef dat het tijd was voor verandering en kondigde ik mijn afscheid als bestuurslid aan. Ondertussen ben ik nu al vier jaar zonder functie, maar blijf ik KSV De Ruiter van heel nabij volgen.”

“Dat komt onder meer doordat mijn kleinzonen Robbe, Vic en Gilles Berten er nog actief zijn, alhoewel eerstgenoemde onlangs als legerofficier is moeten afhaken, maar Vic en Gilles zie ik wel doorstromen naar de A-kern. Dat moet trouwens de toekomst worden van KSV De Ruiter en eigenlijk de volledige voetbal: terug teren op de eigen jeugd.”

“Daardoor zal je misschien wel een stapje achteruit moeten zetten, zoals KSV De Ruiter nu, maar dat betekent zeker niet een definitief verhaal in vierde provinciale voor ons. Ik zie ons echt op termijn terugkeren naar derde of wie weet zelfs tweede provinciale, maar dat is natuurlijk toekomstmuziek. Als club mogen we geen stappen meer overslaan.”

Bijna nationaal

“Wat mijn mooiste moment is bij KSV? Het laatste jaar dat Peter Van Poucke als voorzitter optrad speelden we voor de promotie naar het nationaal voetbal op Knokke. Er werd toen nipt met 1-0 verloren, maar straffer dat gegeven was niet het meest straffe aan de situatie.”

“KSV De Ruiter kon immers voor die match een dubbeldekker en twee gewone bussen vol supporters verzamelen. Eens ter plaatse werden we zelfs geëscorteerd door de politie uit vrees voor rellen. Dat is er natuurlijk niet van gekomen, het was gewoon een volksfeest van een ‘echte’ familieclub. Het zou trouwens maar een vergiftigd geschenk geweest zijn.”

“En negatieve herinneringen? Dan kijk ik direct naar dit seizoen, puur sportief dan. We eindigden voorlaatste met slechts drie zeges. Het is dus een seizoen om snel te vergeten, maar het spreekwoord zegt: na regen komt zonneschijn.”

(SB)