Louis Thorrée: “De strijd is zeker nog niet verloren”

Na 23 speeldagen staat KSV Pittem A op een gedeelde laatste plaats in tweede provinciale A. Toch blijft het team van coach Pieter Danneels strijdvaardig als we spreken over het behoud. Zaterdag spelen ze tegen middenmotor SV Ingelmunster A.

“Het seizoen loopt niet zoals verwacht”, opent de 22-jarige Louis Thorrée. “Om eerlijk te zijn had iedereen hier gehoopt op een rustig seizoen, maar de omstandigheden vielen tegen. Door het uitvallen van zes basisspelers konden we nooit op ons sterkst spelen. Nu nog niet trouwens, want Siebert Desmet blijft voor de rest van het seizoen out door een operatie aan de kruisbanden. Maar ons nu volledig wegsteken achter de blessures doen we niet, de situatie is immers nog niet verloren.”

“Er wachten ons nog zeven finales, te beginnen dit weekend tegen Ingelmunster. Als hij speelt, zullen we moeten oppassen voor Quentin Vaneeckhoute, die toch heel vlot de weg naar de touwen vind. Hij is een goede vriend van mij, die volgend seizoen ook bij ons komt spelen. In principe moet je tegen dergelijke ploegen altijd tevreden zijn met een gelijkspel, maar winst mag natuurlijk. Het kan ook, want ons spelniveau is de voorbije weken gestaag omhoog gegaan en we konden tegen ploegen van het kaliber Ingelmunster al punten pakken. We geloven dus zeker in een goede afloop.”

De Tieltse rechtsvoor tekende recent bij. “Straks begin ik aan mijn vierde seizoen bij Pittem. Voordien was ik actief bij de jeugd van Wielsbeke en hun B-ploeg. Ik heb geen spijt van die keuze, ook al gaat het nu sportief iets minder. De vereniging blijft schitterend”, zegt de student aan de West-Vlaamse Politieschool.

Zaterdag 8 maart om 19.30 uur: KSV Pittem A – SV Ingelmunster A.