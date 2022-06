Los Gallos wint Lentetornooi zaalvoetbal De Haan

Donderdag had de eindfase plaats van het Lentetornooi Zaalvoetbal Wisselbeker Hilde Dhont in sporthal Haneveld in De Haan .Aan het tornooi namen twaalf ploegen deel. De zege ging naar de favorieten uit De Haan, ZVC Los Gallos.

In de loop van de week waren al de plaatsingswedstrijden gespeeld voor de twaalfde tot de vijfde plaats. Donderdagavond werden de finalewedstrijden afgewerkt. In de kleine finale, voor de derde of de vierde plaats, bleef het spannend tot de laatste seconden. ZVC Astoria stond vijf minuten van het einde 4-7 achter, en verloor maar uiteindelijk met 6-7 van ZVC De Shotters.

In de grote finale nam favoriet ZVC Los Gallos, ploeg met enkele spelers van Eendracht De Haan (3B), meteen het initiatief en liep uit tot 4-0. Bij de rust keken de mannen van ZVC Brazza tegen een 4-2 achterstand

Veel supporters

Na de rust ging de match op hoog niveau verder, tot groot plezier van de talrijk aanwezige supporters. De zege en de wisselbeker ging uiteindelijk verdiend naar ZVC Los Gallos, uitslag 8-4.

Na de finale had de prijsuitdeling plaats van het tornooi. Elke ploeg kreeg een wedstrijdbal. De top 4 kreeg ook een trofee. De fair-play beker ging naar ZVC Ichtegem. (FRO)

De uitslag: 1: Los Gallos – 2) FC Brazza – 3) De Shotters – 4) Astoria – 5) Immo Wenduine – 6) Paname – 7) De Tigers – 8) Lazio Reuma – 9) Dap Peeters – 10) Ichtegem – 11) De Bounties – 12) The Citizens