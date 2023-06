Lore Van Heesbeke uit Roeselare verdedigt op de Wereldspelen in Berlijn het doel van de Special Flames

Lore Van Heesbeke (19) reist met de nationale selectie mee naar de Wereldspelen van de Special Olympics in Berlijn. De jongedame, die in doel staat bij de Special Flames, hoopt er net als de andere Belgische atleten goed te presteren, maar vooral ook veel te genieten. Maandag vertrok ze al op stage naar Keulen en daar werd ze uitgezwaaid door heel wat mooi volk. Ook haar ouders waren er bij. Lore ziet de 14-daagse helemaal zitten en kijkt al uit naar het contact met de atleten van andere landen.

Lore Van Heesbeke verdedigt normaal het doel bij KSV Rumbeke. Ze loopt nog school op Ter Sterre in Moorslede. “Maar voor mij is het al vakantie”, gniffelt ze. Lore kampt met een zware vorm van autisme, maar ondanks haar beperking amuseert ze zich zot in het sporten. “Alles wat met een bal is zie ik graag en beoefen ik graag.”

De sportmicrobe kreeg ze mee van pa Jo Van Heesbeke, bekend van Dranken Jo die hij samen met echtgenote Marianne Demets runt in de Populierstraat. Het gezin woont er ook, Lore heeft met Janne (23) en Jelle (22) een oudere zus en broer. Jelle kun je misschien kennen als ropeskipper. Hij verzamelde al een mooi palmares. “En straks vertrekt hij naar het WK in Colorado Springs, waar hij zowel individueel als in team zal uitkomen”, verklapt Jo.

“Spelers die van ploeg veranderen, ik snap dat niet!”

Maar eerst terug naar Lore. “In de vakantie help ik hier wel af en toe in de zaak”, vertrouwt ze ons toe. Maar de komende twee weken zullen ze het zonder haar moeten doen wegens haar 14-daagse trip naar Duitsland.

Lore startte met voetballen bij Club Roeselare. “Maar dat was nog tussen de jongens, bij KSV Rumbeke kwam ik dan in het damesteam terecht. Of ik volgend seizoen blijf? Uiteraard. Ik snap dat ook niet, spelers die van ploeg veranderen. Ik zit daar gewoon goed en dus blijf ik.”

De trainer van FC Gullegem zocht Lore ook aan om zich beschikbaar te stellen voor het voetbalteam van de Special Olympics. “In de nationale ploeg zitten ook enkele meisjes van Gullegem die ik ondertussen ken. Ook bij de nationale ploeg sta ik in de goal, maar we zijn met twee keepsters. Ik loop soms ook eens in de verdediging. We spelen er overigens acht tegen acht. Met onze selectie vertrokken we maandag op stage naar Keulen, de week erop zijn er de Wereldspelen in Berlijn.”

Ruim 7.000 atleten

Die Wereldspelen vinden plaats van 17 tot 25 juni, ruim 7.000 atleten van over heel de wereld doen mee. “Ik was nog nooit in Keulen of Berlijn, ik weet ook niet of we veel van die steden te zien zullen krijgen. We rijden er met de bus naar toe.” In 2019 vonden de vierjaarlijkse Wereldspelen in Abu Dhabi (VAE) plaats.

Bij KSV Rumbeke traint Lore twee keer per week, daar komen ook nog de trainingen met de nationale ploeg in Tubeke bovenop. Lore gaat ook graag naar sportwedstrijden kijken. Pa Jo is fan van Knack Roeselare en ook Lore gaat graag mee supporteren, net als ze wel eens in de tribune bij Club Brugge zit.

Pa Jo en mama Marianne gingen Lore uitzwaaien in Woluwe waar de delegatie ook enkele bekende gezichten mocht verwelkomen. Koen Wauters, Marijn ‘Boma’ Devalck, Sven Nys… En ook Gilles Dupont, de G-sporter die samen met Koen Wauters het programma ‘Alles voor de Spelen’ presenteerde. Ze gingen allemaal gretig mee op de foto. Niet enkel met Lore, maar ook met papa Jo. “Lore is goed vertrokken. Ze staat daar ook vrij nuchter in, ze lijkt er geen problemen mee te hebben 14 dagen van huis te zijn. We reizen zelf niet naar Berlijn, gewoon omdat we ook niet weten hoe het tornooi zal evolueren en hoe ver ze zullen geraken. Het was dus wat moeilijk in te plannen. Maar ze keek er vooral naar uit, ook om UNO te spelen met de atleten uit de andere landen.”