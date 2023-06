Lore Van Heesbeke uit Roeselare pakt goud met Special Flames op Wereldspelen

De 19-jarige Roeselaarse Lore Van Heesbeke is met de Special Flames op de Wereldspelen van de Special Olympics in Berlijn kampioen geworden. In de finale klopten ze Rwanda met strafschoppen.

Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. In de strafschoppenreeks mistte Rwanda een strafschop, België geen. Maandag keren de Flames terug naar ons land voor een officiële ontvangst in Dilbeek.

“Eigenlijk ben ik zonder een echte ambitie vertrokken.”, zegt Lore. “Meedoen en beleven was de boodschap. In de voorrondes hebben we een keer zwaar verloren, de rest alles gewonnen. In de halve finale heb ik tegen Denemarken als veldspeler een werelddoelpunt gemaakt, wat ik niet snel ga vergeten. Nu is het volop genieten natuurlijk.”

(Stefaan Bogaerts/foto Stefaan Beel)