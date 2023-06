Lore Van Heesbeke (19) weer thuis na zege op Special Olympics: “Mijn gouden medaille hangt op mijn kamer”

Lore Van Heesbeke (19) was een van de speelsters van de Special Flames die er in slaagden België ook in het voetbal een gouden medaille te bezorgen op de Special Olympics. In totaal pakte ons land in Berlijn ruim honderd medailles. “De mijne hangt in mijn kamer, zodat ik ze zeker niet verlies”, zegt de 19-jarige Lore die met autisme kampt.

Lore is opnieuw thuis in de Populierstraat, waar haar papa Jo Van Heesbeke en mama Marianne Demets drankenhandel Jo runnen. Gisteren werd ze nog gehuldigd in Dilbeek. Haar ouders gingen er haar oppikken nadat ze 14 dagen van huis was. “Eerst hadden we nog een week stage in Keulen. We verbleven er met de Belgische delegatie in een hotel, niet ver van onze trainingsvelden. Naast de trainingen was er ook tijd voor iets anders. We bezochten ook de F1-fabriek van Toyota in Keulen en de stad zelf natuurlijk. En we mochten op een pedalobootje op een nabijgelegen meer. En ‘s avonds speelden we spelletjes of genoten we wat op het terras.”

“Mijn strafschop heb ik gewoon pal in de hoek getrapt”

In de poules werd bepaald op welk niveau de Belgische meisjes zouden uitkomen. “Van Ivoorkust kregen we er tien om te oren. Tegen Saudi-Arabië was het net het omgekeerde, toen waren wij veel te sterk. We werden op het tweede niveau ingedeeld met teams met ongeveer dezelfde capaciteiten als ons. Daar stootten we door tot de finale waar Rwanda de tegenstander was.”

In de finale bleef het niet droog in Berlijn, na de match hield mama Marianne het ook niet droog toen ze Lore kon omhelzen.

Lore, die bij haar eigen team KSV Rumbeke gewoonlijk in doel staat, wisselde tijdens de Wereldspelen een plaats in doel met eentje in de verdediging. “Met Manon hebben we nog een keepster, we stonden om beurten in de goal. Ook in de verdediging lukte het goed voor mij. In de finale stond het op het eind 2-2, dus volgden er strafschoppen. Ook ik mocht er eentje nemen. Hoe ik die getrapt heb? Gewoon goed in de hoek gemikt en hij ging binnen. Wij misten er geen enkele, Rwanda eentje en dus mochten wij vieren.”

Verrassing van mama

De euforie was natuurlijk groot onder de dames en hun begeleiders. En als verrassing was ook de mama van Lore afgereisd. “Ik wist het op voorhand niet, maar plots zat ze op het terras van ons hotel met de mama van Amy, een andere Special Flame. Leuk natuurlijk, ze kon dus ook de finale bijwonen.”

Lore Van Heesbeke met een brede glimlach na het behalen van de gouden medaille.

De finale vond vorige vrijdag plaats. “In het weekend gingen we dan onze landgenoten in basketbal, hockey, tennis… aanmoedigen.” En die deden het ook uitstekend. De 88 atleten haalden samen in totaal 126 medailles binnen.

Sinds maandag is Lore opnieuw thuis. “En nu wil ik vooral wat uitrusten, het waren ook heftige 14 dagen. En straks word ik hopelijk verder geselecteerd voor de Special Flames.” Binnen vier jaar vinden de Wereldspelen normaal plaats in het Australische Perth, dan is Lore nog maar 23 jaar. “Ik hoop er dan ook nog bij te zijn.”