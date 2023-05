Lokaal van voetbalclub voor kinderen met beperking in Zulte verwoest door brand: “Er blijft niets meer over”

Het lokaal in Zulte van de Red Stars, een voetbalploeg speciaal voor kinderen met een motorische beperking is afgelopen nacht volledig uitgebrand. “Vrijdag waren we nog maar pas begonnen met het renoveren van het lokaal. Nu blijft er niets meer van over en moeten we vanaf nul beginnen. Dat zal heel wat extra kosten dan verwacht”, vertelt Christophe Kint, algemeen verantwoordelijke van de Red Stars. Diezelfde nacht waren er nog andere brandjes in Zulte, waardoor men voorlopig denkt dat de brand met opzet werd aangestoken. Ondertussen werd er al een inzamelactie opgestart om de voetbalploeg te steunen.

De Red Stars, een voetbalclub voor kinderen met motorische beperking had net hun tweede vestiging in Zulte opgestart. “Er is al een afdeling van onze club in Anzegem, maar sinds kort zijn we op vraag van de ouders uitgebreid naar Zulte”, vertelt Maxim Vannieuwenhuyze van de Red Stars. “We zijn de eerste vereniging in Zulte rond G-sport. De gemeente steunt ons ook hard, daarom mogen we de voetbalterreinen bij het domein Raveschoot gebruiken. Onze club is niet alleen voor kinderen met een motorische beperking, maar we concentreren ons op hen, wat in gewoon voetbal niet altijd kan. Ook andere kinderen van 5 tot 14 jaar, zoals vriendjes mogen zich bij ons aansluiten.”

Christophe Kint van voetbalploeg Red Stars zal zich inzetten voor de renovatie. © Red Stars

“Het is nog maar een zestal weken geleden dat we met de rugbyclub van Waregem waren overeengekomen dat we hun oud lokaal bij het voetbalveld mogen overnemen”, valt Christophe Kint, algemeen voorzitter bij. “Vrijdag waren we al begonnen met de renovatie werken aan het oude lokaal. Dan zaten we al aan 2.500 euro kosten. Vanochtend toen de medewerkers bij het clublokaal aankwamen om verder te werken, kreeg ik telefoon van hen dat het lokaal volledig uitgebrand is.”

De politie kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen en onderzoek te doen. “Waarschijnlijk werd de brand aangestoken, want er blijkbaar afgelopen nacht een drietal branden in Zulte. Er blijft echt niets meer van over. We moeten volledig opnieuw beginnen en dat zal heel wat meer kosten dan we hadden ingepland.” Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Heropbouw

“Voor onze voetbalclub is het een grote slag”, gaat Christophe verder. “We zijn een goed doel, we willen iets goed bereiken en kinderen met een motorische beperking laten sporten. Daarvoor willen we ook kwaliteit kunnen aanbieden aan de ouders en kinderen. Oorspronkelijk hadden we 10.000 euro gerekend om het lokaal deftig te kunnen renoveren. Maar er is nu al 2.500 euro letterlijk in rook opgegaan en volledig opnieuw starten zal ons nog meer kosten.”

“Dit is voor ons als kleine organisatie erg zwaar; niet alleen moreel, maar ook financieel. Daarom zijn we een steunactie gestart”

“Met Voetbal Vlaanderen en de Belgische Voetbalbond willen we voetbal voor personen met een motorische beperking uitbouwen in Vlaanderen tot we op langer termijn een nationale ploeg kunnen oprichten. Daarom willen we graag nog uitbreiden, zodat jongeren van 15 jaar en ouder ook kunnen blijven voetballen en zelfs competitie zouden kunnen spelen. Maar wat er nu bij ons overblijft, is allemaal voor de vuilnisbak. Dit is voor ons als kleine organisatie erg zwaar, niet alleen moreel, maar ook financieel. Voor een nieuw clublokaal zullen we waarschijnlijk 30 à 40.000 euro kosten hebben. Daarom hebben we een steunactie gestart. Hopelijk kan dat ons een boost geven”, zegt Maxim.

De voetbalploeg Red Stars in Zulte wil het nieuwe seizoen in september starten met een afgewerkt lokaal. “We kunnen het helaas niet terugdraaien. Als club moeten we nu vooruit. We blijven bij de plannen die er nu zijn en zullen iets vlugger moeten schakelen om te kunnen openen op 23 september. We zijn nu ook in overleg met allerlei sponsors en dergelijke voor materialen. We willen de kinderen en nieuwe leden niet teleurstellen”, zegt Christophe vastberaden.

Wie de Red Stars wil steunen, kan via deze link een bedrag doneren.