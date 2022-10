Lisa Coppein na twee jaar opnieuw aan de aftrap bij FWDM A: “Er weer bij zijn, doet zóveel deugd”

FWDM A verloor met 0-2 van Standard B en zakt daardoor een paar plaatsen in de stand. Lisa Coppein stond na een onderbreking van twee jaar opnieuw aan de aftrap bij de A-ploeg. Zaterdag staat de verplaatsing naar Gent op de kalender.

“Het deed enorm veel deugd om er na twee jaar weer bij te zijn”, begint Lisa Coppein haar verhaal. “Begin oktober 2020 moest ik in onze tweede competitiewedstrijd naar de kant met gescheurde kruisbanden. Na de eerste operatie zijn er echter complicaties opgetreden en volgden er daardoor nog twee bijkomende ingrepen. Daardoor duurde de revalidatie heel wat langer en er werd zelfs even gedacht dat dit het einde van mijn carrière zou betekenen. In die periode werd ik wel goed begeleid door verschillende therapeuten en ook van de nieuwe trainer (Andy Vanhulle, red.) kreeg ik de nodige tijd om aan mijn comeback te werken zonder mij daarbij te moeten forceren.”

Fysiek is het nog lastig, ik mis vooral nog veel matchritme

“Eigenlijk hervatte ik de trainingen in de voorbereiding”, gaat Lisa verder. “Maar ik moest wel opnieuw stoppen door een overbelastingblessure. Nu ben ik weer een maand bezig en twee weken geleden speelde ik op vrijdag een helft met de B-ploeg op Club Brugge en kwam ik zaterdag een kwartier voor tijd in op Anderlecht met de A-ploeg. Vorige week stond ik dan aan de aftrap en speelde ik een uurtje mee tegen Standard Luik. Fysiek is het nog lastig en ik mis vooral nog veel matchritme. Dat probeer ik nu weg te werken door zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen. Door mijn werk als politieagente is dat wel niet zo evident omdat ik soms in de late shift moet werken, maar ik merk wel dat ik na iedere training een stapje dichter bij mijn vroegere niveau kom. Ondertussen is er hier bij FWDM heel wat veranderd.”

Goede mix in team

“Er zijn heel wat jonge speelsters bij gekomen en de groep heeft een goede mix van jeugdig enthousiasme en een stuk ervaring. In het begin van het seizoen probeerden we een nieuw spelsysteem en het blijft zoeken naar de speelwijze die het best past bij de speelsters over wie wij beschikken. Met AA Gent krijgen we komend weekend opnieuw een Super League ploeg als tegenstander. Het is een heel goede ploeg met veel talentvolle jonge meisjes. Het wordt sowieso geen gemakkelijke opdracht maar iedere wedstrijd moet nog altijd gespeeld worden. En wij beginnen ook nooit aan een wedstrijd met de gedachte dat we die zullen verliezen.”

Zaterdag 29 oktober om 17 uur: RSC Anderlecht B – FWDM A.