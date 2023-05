Liga Ter Straeten brengt zaalvoetbalcompetitie voor vrouwen: “We rekenen op ploegen uit de Brugse regio”

In Sporthal Hof ter Straeten wordt met een zaalvoetbalcompetitie gestart voor vrouwen. Liga Ter Sraeten, een onderdeel van de Vlaamse en Belgische Zaalvoetbalbond, staat in voor de organisatie en rekent op ploegen uit de Brugse regio.

Liga Ter Sraeten is een onafhankelijke zaalvoetbalvereniging die de competitie inricht. “Bij dames uit Brugse hoek is er al een tijd interesse om zaalvoetbal te spelen”, weet Kris Waerniers. “We hebben in Liga De Berken ook gemerkt dat de West-Vlaamse ploegen liever in het Brugse spelen dan in Oost-Vlaanderen en in de Beker van West-Vlaanderen was er de deelname van de Brugse Voetbalvrouwen, met zelfs twee ploegen.”

Beste dag

Bij Liga Ter Straeten hechten ze belang aan participatie van de ploegen in het beleid van de liga. “We gaan voor een zo goedkoop mogelijke competitie, met zo weinig mogelijk administratie voor de deelnemende teams.” Speelsters kunnen zich aansluiten vanaf 14 jaar en de wedstrijden worden dankzij de medewerking van de sportdienst van Jabbeke op donderdagavond georganiseerd, op interessante speeluren in Sporthal Hof Ter Straeten in Varsenare. “Dat is blijkbaar de beste dag voor de dames die competitief in het veldvoetbal bezig zijn. Naast hen zijn ook recreatieve speelsters welkom. Het moet tevens een beleving vormen. Naast het voetbal willen wij ook activiteiten organiseren, een eindseizoensfeest met diverse trofeeën en misschien, afhankelijk van het aantal teams dat zich inschrijft, zelfs een eigen bekercompetitie.” De matchen zijn onder leiding van officiële scheidsrechters van de VZVB. “Ploegen in onze liga kunnen ook deelnemen aan de bekercompetitie van West-Vlaanderen én België. Via de VZVB genieten de teams in de liga van een goedwerkende verzekering. We zitten nu al aan vijf ploegen. De competitie zou eind september starten om eind april te eindigen.” (ACR)