Liga Ter Straeten boven de doopvont gehouden

In sportcomplex Hof Ter Straeten wordt met een zaalvoetbalcompetitie voor vrouwen gestart. Liga Ter Sraeten, een onderdeel van de Vlaamse en Belgische Zaalvoetbalbond, staat in voor de organisatie en bestaat uit zes ploegen uit de Brugse regio.

Liga Ter Straeten is een onafhankelijke zaalvoetbalvereniging die de competitie inricht. “Na een inschrijvingsperiode van enkele weken ben ik zeer tevreden dat we van start kunnen gaan, vooral voor de verdere uitstraling van deze sport”, klinkt Kris Waerniers. “We kozen voor een zo goedkoop mogelijke competitie. Het moest voor de deelnemende ploegen betaalbaar blijven, met ook zo weinig mogelijk administratie. Ze moeten bovendien met voldoende speelsters zijn. Er waren nog ploegen geïnteresseerd maar die twijfelden omdat ze niet aan het vereiste aantal vrouwen kwamen.”

Nationale damesploeg?

Speelsters konden zich aansluiten vanaf 14 jaar. De zes ploegen die aan de competitie deelnemen zijn: Swaf Ladies, Rapid Girls, Orangina’s, De Plakkers, de Brugse Voetbal Vrouwen en de Brugse Futsalistas. De competitie start op donderdag 7 september. Het einde is voorzien omstreeks halfweg mei.

“Er is tevens een interne bekercompetitie. Het seizoen wordt afgesloten met de finale. En om de competitie nog meer uitstraling te bieden, gaan we ook individuele prijzen toekennen aan de meest verdienstelijke speelster, de beste keepster en aan de speelster die het meeste doelpunten maakt. Daarnaast zullen er ook ploegen zijn die meedoen aan de Beker van West-Vlaanderen en de Belgische beker en binnenkort komt er wellicht een nationale damesploeg.”

De wedstrijden zijn onder leiding van officiële scheidsrechters van de VZVB en worden dankzij de medewerking van de sportdienst van Jabbeke op donderdagavond georganiseerd. Vier van de zes teams komen dan na elkaar in twee matchen in actie in Sporthal Hof Ter Straeten in Varsenare. “We voorzien ook in vrije donderdagen om eventueel matchen in te halen”, besluit Kris Waerniers.

(Alain Creytens)

Liga Ter Straeten is een onafhankelijke zaalvoetbalvereniging die de competitie inricht. “Na een inschrijvingsperiode van enkele weken ben ik zeer tevreden dat we van start kunnen gaan, vooral voor de verdere uitstraling van deze sport”, klinkt Kris Waerniers. “We kozen voor een zo goedkoop mogelijke competitie. Het moest voor de deelnemende ploegen betaalbaar blijven, met ook zo weinig mogelijk administratie. Ze moeten bovendien met voldoende speelsters zijn. Er waren nog ploegen geïnteresseerd maar die twijfelden omdat ze niet aan het vereiste aantal vrouwen kwamen.”

Nationale damesploeg?

Speelsters konden zich aansluiten vanaf 14 jaar. De zes ploegen die aan de competitie deelnemen zijn: Swaf Ladies, Rapid Girls, Orangina’s, De Plakkers, de Brugse Voetbal Vrouwen en de Brugse Futsalistas. De competitie start op donderdag 7 september. Het einde is voorzien omstreeks halfweg mei. “Er is tevens een interne bekercompetitie. Het seizoen wordt afgesloten met de finale. En om de competitie nog meer uitstraling te bieden, gaan we ook individuele prijzen toekennen aan de meest verdienstelijke speelster, de beste keepster en aan de speelster die het meeste doelpunten maakt. Daarnaast zullen er ook ploegen zijn die meedoen aan de Beker van West-Vlaanderen en de Belgische beker en binnenkort komt er wellicht een nationale damesploeg.”

De wedstrijden zijn onder leiding van officiële scheidsrechters van de VZVB en worden dankzij de medewerking van de sportdienst van Jabbeke op donderdagavond georganiseerd. Vier van de zes teams komen dan na elkaar in twee matchen in actie in Sporthal Hof Ter Straeten in Varsenare. “We voorzien ook in vrije donderdagen om eventueel matchen in te halen”, besluit Kris Waerniers. (ACR)