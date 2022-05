Liefhebbersvoetbalploeg SEV‘92 blaast 40 kaarsjes uit: “Heel wat mooie momenten”

Voetbalclub SEV‘92 uit Sint-Eloois-Vijve vierde zijn 40ste verjaardag. De ploeg komt uit in de tweede provinciale van het liefhebbersverbond. Vorige week zaterdag vierden ze hun jubileum met een wedstrijd tussen de spelers van toen en nu. “We zijn gestart met een ploeg die enkel uit oud-leiders van de Chiro bestond”, blikt Johan Vanhove terug.

In 1982 richtten Johan Vanhove (62) en een vriend voetbalploeg FC ’t Kroontje op, vernoemd naar het gelijknamige café in Sint-Eloois-Vijve. In 1992 veranderde de naam naar de huidige. “We zijn gestart met een ploeg die enkel uit oud-leiders van de Chiro bestond”, vertelt Johan Vanhove.

“Het was de bedoeling dat we enkel vriendschappelijke matchen gingen spelen, maar al snel kwam het besef dat we liever competitief speelden. Mijn medeoprichter hield het voor bekeken, maar ik ging door met de ploeg. Ik haalde de eerste sponsor binnen en zo waren we vertrokken.”

Supportersbus

De club bestaat nu veertig jaar. In die periode maakten Vanhove en co al mooie momenten mee. “Ik weet nog dat we in ons eerste seizoen meteen eindigden op een laatste plek. We gaven niet op en het verbeterde al snel. In het tweede jaar klommen we al wat naar boven en in het derde seizoen werden we kampioen.”

“Het was een nek-aan-nekrace tussen ons en een ploeg uit Edelare. Op de allerlaatste speeldag van de competitie speelden we daar de kampioenenmatch. We konden op de steun van een bus supporters rekenen. Ongezien voor een liefhebbersploeg.”

Oud-spelers

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen de oud-spelers en de spelers van nu, stond er een galamatch tegen FC Jakkedoe uit Desselgem op het programma. Erna speelden enkele oud-spelers tegen spelers van de huidige ploeg. “Het was de bedoeling dat ik ging meespelen, maar ik ben geblesseerd”, geeft Johan Vanhove toe.

“Ik bereidde me serieus voor op deze wedstrijd, maar in een sprintje verrekte ik mijn hamstring. Voetballen zelf doe ik niet meer. Wel fiets ik nog graag.” SEV’92 eindigde dit seizoen zevende in de competitie.

