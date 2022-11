Laurenz Simoens (KVK Westhoek – 2de afdeling A) scoort: “We zijn enkele keren goed weggekomen, maar dat is van weinig belang”

KVK Westhoek en RC Gent waren allebei op zoek naar de zege, na respectievelijk 2 op 12 en 0 op 9. In een felbevochten maar sportieve wedstrijd haalde Westhoek het. Kapitein Simoens zorgde met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de 2-1 overwinning.

Trainer Bruno Debo moest zijn ploeg herschikken door een hele reeks geblesseerden, onder wie enkele na de potige wedstrijd tegen Petegem, die met 4-3 verloren ging. Liam Prez moet een kruis maken over zijn seizoen. De middenvelder scheurde de voorste kruisbanden en liep een meniscusletsel op. Deze week wordt hij geopereerd. Jason Robaeys liep een kuitspierscheur op en is ten vroegste na Nieuwjaar weer beschikbaar. Jasper Degels blijft last hebben van een enkelblessure en Jeremy Cremers trainde maar twee keer mee. Rechtsback Laurenz Simoens speelde daardoor als middenvelder en dat bleek een uitstekende zet. De kapitein zorgde met een kopbal na hoekschop voor de zege, zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Rood en strafschop

De bezoekers kwamen via Addo op voorsprong na een misverstand tussen doelman Dannel en twee verdedigers. Rond het halfuur kwam Westhoek op gelijke hoogte. Simoens stuurde Dewilde alleen op doelman Londot af en back Favoreel haakte de jonge middenvelder in de zestien. Rood voor de Gentenaar en Mahieu zette de strafschop om. Kort na de rust volgden de gloriemomenten van Simoens. “Ik kwam al eens oog in oog met de doelman, maar hij kon mijn stiftbal pareren met zijn schouder”, vertelt hij. “Even later ging mijn kopbal dan toch binnen, mijn eerste doelpunt van het seizoen en goed voor de overwinning. We moeten eerlijk toegeven dat we nadien enkele keren goed wegkwamen en het tegen tien spelers niet onder de markt hadden. Het was strijden tot het einde, maar de drie punten zijn binnen. De manier waarop we wonnen is van weinig belang. Die drie punten zijn belangrijk.”

Blij met Koçur

Door het wegvallen van Liam Prez kreeg Corentin Koçur een half uur zijn kans. De centrale middenvelder speelde al in 2016-2017 op huurbasis bij Westhoek en liet toen een prima indruk na. Koçur was einde contract bij Knokke en testte bij Mandel United, maar kreeg daar geen contract. Knokke liet hem gaan, nadat hij een jaar geblesseerd was. “Conditioneel heeft Corentin nog een achterstand maar hij wordt een nuttige speler die rust op het middenveld kan brengen. Hij past perfect in de ploeg en ligt goed in de groep”, zegt Simoens, die aan zijn laatste jaar opleiding leerkracht L. O. bezig is, zaalvoetbal bij Moeskroen speelt en in de winter de conditie op peil houdt met boksen.

Zondag 6 november om 14.30 uur: KFC Merelbeke – KVK Westhoek