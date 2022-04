Laurenz Simoens (KVK Westhoek – 2 amateur A): “Stunten tegen de kampioen”’

KVK Westhoek was al voor de wedstrijd tegen het reeds veroordeelde Ronse zeker van het behoud. Het maakte er vooral in de eerste helft een demonstratie van. Westhoek kende een ideale start: na een tiental seconden stond het op voorsprong. Bij de rust was het al 4-0. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 5-1.

Opvallend was dat Janis Coppin een hattrick lukte en Laurenz Simoens voor drie zuivere assists zorgde. “Na de rust week een bal ook nog op mij af. Mijn medespelers rekenen dat ook mee als een assist”, lacht Simoens.

De Bruggeling maakte zijn voetbaldebuut bij Daring Brugge en doorliep daarna de jeugdrangen van Cercle Brugge. “Toen ik zestien was, debuteerde ik in eerste klasse. Op mijn achttiende trok ik naar FC Gullegem en koos daarna voor KM Torhout.”

“Op aanraden van trainer Bruno Debo kwam ik naar Westhoek en ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Na één seizoen weet ik dat ik de juiste keuze gemaakt heb. Misschien spijtig dat we pas na de winterstop de punten gehaald hebben om het behoud te verzekeren.”

Revanche

“Er resten ons nog twee wedstrijden. We sluiten de competitie tegen Olsa Brakel, na een etentje met de supporters, maar eerst is er nu zondag de verplaatsing naar kampioen FC Petegem. Hopelijk wordt het geen eindeseizoenswedstrijd, want geen van beide ploegen heeft iets te winnen.”

“We kunnen allebei vrijuit spelen en misschien zorgen we voor een stunt, want we kunnen ontspannen voetballen. Het is ook een ideale gelegenheid om te tonen dat er in onze groep heel wat kwaliteit zit. De heenwedstrijd maakte ik niet mee door schorsing. Zondag wil ik een sportieve revanche”, besluit Simoens, die zijn contract verlengde.

