Laurens Puype is de ervaren flank-verdediger van FC Veldegem (3B)

Net als vorig kampioenschap strijden de Houtlanders voor het behoud. Positie 15 en een kloof van vijf punten op nummer 14 Aarsele opent weinig perspectieven. Laurens Puype wil niet horen van degradatie: hij hoopt uit de grond van zijn hart dat iedereen de kop voor de bal legt.

Laurens Puype voetbalde tot bij de lichting U13 in Loppem. Daarna trok hij naar Oostkamp, waar hij een vaste waarde werd in de jeugdrangen en het schopte tot bij de lichting U19. Bij Excelsior Zedelgem deed hij ervaring op in de reeks beloften. Vijf jaar gelden trok de linksachter naar Veldegem. “Aanvankelijk mocht ik me ook hier bewijzen bij de tweede ploeg. Iets meer dan twee jaar geleden loodste toenmalig coach Patrick Van Insberghe me over naar het vlaggenschip. Ik ben er niet meer uit geweest. We zijn al voor het tweede seizoen op rij aan het strijden voor het behoud. Afgelopen kampioenschap kwam de trainerswissel misschien net op tijd. Rik Bouckaert kreeg de sportieve leiding in handen. Twintig jaar geleden was hij ook al T1 bij ons. Zijn aanpak rendeerde, we wisten ons te redden.”

Hoopgevende acties

“Ons huidige kampioenschap startte in mineur. Na het 5-1-verlies tegen Loppem, eind november, werd Rik Bouckaert bedankt voor bewezen diensten. Vooral voor onze voorzitter Ivan Vermeulen bleek dit een mokerslag. Alle respect voor die coach, maar misschien was de beslissing wel even nuttig als het jaar voordien. Jurgen Dewaele kwam observeren in Dudzele en de week nadien, het laatste competitieduel voor nieuwjaar thuis tegen het beresterke Eernegem, zat hij in onze dug-out. Hij moet dus nog zijn stempel drukken. De donderdag voor Kerstmis sparden we tegen Jabbeke: daar pakten we uit met enkele hoopgevende acties. Nu wordt het evenwel erop of eronder. Twee superbelangrijke duels komen eraan: eerst ontvangen we KVC Ichtegem, dat ook tot een trainerswissel overging, en dan trekken we naar HOO Oedelem.” (JPV)

Zondag 7 januari om 15 uur: FC Veldegem – KVC Ichtegem.