Las Brujas kampioen in derde afdeling van Amateursport: “Vernoemd naar twee heksen”

Het had in het slot van de competitie voeten in de aarde maar Las Brujas werd na hun eerste volledig seizoen binnen de vzw Amateursport uiteindelijk kampioen in derde afdeling.

Las Brujas werd twee jaar geleden door een groep vrienden, vooral uit Sint-Kruis en Assebroek, boven de doopvont gehouden. “We speelden allemaal provinciaal voetbal, maar door werkomstandigheden en of een gezinsuitbreiding zijn velen gestopt. We wilden onze conditie onderhouden, en konden bij de oprichting van onze ploeg rekenen op sportcafetaria Extra Time als sponsor, en van Sport Vlaanderen kregen we ook twee speelvelden ter beschikking. We moesten enkel nog een naam bedenken”, klinkt Luis Van Nieuwenhuyse binnen de kampioenenploeg.

“Maaike Kerrebrouck en Arnoldine Van Den Rade, waren twee ‘heksen’. In de buurt van Julien Saelens zijn twee straten naar hen genoemd. En de vriendin van één van onze vijf bestuursleden wist dat bruja het Spaanse woord voor heks is en dat Brugge in diezelfde taal als Las Brujas wordt uitgesproken. Zo was de keuze snel gemaakt.”

Las Brujas verkiest plezier boven prestatie. “Ons eerste seizoen, vorig jaar, verliep al bij al vlot, tot corona daar een stokje voorstak en de competities werden stilgelegd. Nu was het een eerste vol jaar in competitie.”

Achterstallige betaling

De voetbalploeg kon twee weken geleden al kampioen spelen, maar dan moest er gewonnen worden tegen FC Assebroek. Er werd echter met 2-1 verloren. Zaterdag volgde er een nieuwe kans in eigen huis tegen eerste achtervolger SV Keiem. Maar in aanloop naar die beslissende match kreeg men ’s morgens bij Las Brujas een bericht van de bond.

Door een achterstallige betaling van de tegenstander werd de uitslag van de vorige match op bezoek bij FC Assebroek naar 0-5 omgezet in het voordeel van Las Brujas. Dit betekende dat deze club sowieso kampioen werd, wat ook de uitslag tegen Keiem mocht worden. Misschien wel een geluk, want Brujas verloor met 2-3.

Terecht?

Las Brujas en Keiem stonden bijna het ganse seizoen samen aan kop. Maar de ploeg uit Diksmuide liet op het einde wat steken vallen, zodat de weg naar het kampioenschap voor de Bruggelingen open lag. Al ging dit de voorbije twee weken dus niet zo gemakkelijk. “Op bezoek bij Assebroek hebben we terecht verloren en hadden we met zijn allen wat last van kampioenstress.”

Doordat zij nu dus een forfait kregen, is Las Brujas kampioen en promoveren ze naar 2de afdeling. “Daar willen we onze lijn doortrekken en hopen we op een plaats bij de eerste tien of misschien wel de eerste vijf”, besluit Van Nieuwenhuyse.

(AC)