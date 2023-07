Lars Dendoncker (22), broer van Rode Duivel Leander, stopt met voetballen door hartproblemen

Lars Dendoncker, het jongste van de drie broertjes Dendoncker, moet zijn voetbalcarrière per direct stopzetten door hartproblemen. Broer Leander (28) staat nog onder contract bij Aston Villa, maar werd ook al gelinkt aan een mogelijke transfer. Oudste broer Andres Dendoncker (30) stopte eerder met voetballen (op lager niveau) om zich als voetbalmakelaar te ontpoppen.

De broertjes Dendoncker groeiden op op de ouderlijke boerderij in Passendale, het gezin huist er ondertussen niet meer. De zonen zijn ook de deur uitgevlogen, ook de jongste zoon Lars. Net als zijn broer Leander koos hij ervoor om eerste de kleuren van SV Roeselare te verdedigen. Terwijl Leander er opgemerkt werd door RSC Anderlecht en zo via het eerste elftal een transfer versierde naar Wolverhampton, baande Lars zich een weg door de jeugdopleiding van Club Brugge.

Lars Dendoncker speelde ook bij de jeugdteams van de Rode Duivels en schopte het er zelfs tot kapitein.

Hij speelde er elf seizoenen, onder meer in de lichting met Maxim De Cuyper de Youth Champions League, maar toen zijn contract in 2020 afliep tekende hij bij het Engelse Brighton & Hove Albion FC. Hij sloot er aan bij de beloften en werd later ook uitgeleend aan de Schotse eersteklasser St-Johnstone. Sinds zijn contract eind juni 2022 afliep, zat hij zonder club. Een jaar later besloot hij ook helemaal te stoppen door hartproblemen. Dat liet hij zopas ook weten via een bericht op Instagram.