Lander Vermeulen is de nieuwe T1 bij WS Bellegem

WS Bellegem blijft dit seizoen ver beneden de verwachtingen. De groenhemden wachten nog steeds op hun eerste zege en moeten het voorlopig met drie gelijke spelen stellen. Deze dramatisch start bleef niet zonder gevolgen.

T2 Brahim Moftaqir gooide twee weken geleden de handdoek in de ring en ook T1 Frédéric Cardon vond het welletjes na de 3-1 nederlaag vorige speeldag op Ingelmunster. Het Bellegemse bestuur moest dus op zoek naar een nieuwe sportieve staf.

De zoektocht was geen lang leven beschoren. Met de nieuwe T1 Lander Vermeulen en T2 Thomas Soete werden twee mensen op de kop getikt met een groen-wit verleden. Lander Vermeulen was in een nog niet zo lang verleden bij Bellegem actief als jeugdspeler, later als jeugdtrainer. Lander Vermeulen komt over van FC Marke waar hij als T2 aan de slag was. Ook Thomas Soete kent Bellegem als zijn broekzak, was er tot vorig seizoen nog jeugdtrainer. Het duo Vermeulen-Soete wacht zaterdag als eerste opdracht een thuismatch tegen Hulste. (AV)