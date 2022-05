Laatste match van Stijn De Deygere (KVK Westhoek – 2de Afd VV A): “Afscheid van een heel toffe groep”

Stijn De Deygere speelde vorige zondag tegen Brakel zijn laatste wedstrijd voor VK Westhoek. De Deygere had al te kennen gegeven om het rustiger aan te willen doen en volgend seizoen te spelen voor tweedeprovincialer SK Zwevezele.

In zijn afscheidswedstrijd scoorde De Deygere (36) de gelijkmaker na een vrijschop van Prez. “Het was mijn tweede doelpunt van het seizoen. Ik scoorde ook eens tegen Lokeren-Temse maar spijtig genoeg leverde ook dat doelpunt niets op”, vertelt De Deygere.

De bezoekende speler Shala bezegelde met drie doelpunten de laatste wedstrijd van het seizoen. Verder dan de gelijkmaker van de Westhoek-kapitein en de aansluitingstreffer van Coppin in de slotfase kwam Westhoek niet. Tien minuten voor tijd had De Deygere al zijn applausvervanging gekregen. Na de wedstrijd werden de vertrekkers gehuldigd en kreeg hij ook een daverend applaus.

Schitterende club

“Het is leuk om op die manier afscheid te nemen van een club waarbij ik graag heb gespeeld”, aldus De Deygere. “Het applaus dat ik kreeg, was een vorm van respect van zowel de jonge gasten, als van hun ouders en de supporters.”

“Het is aangenaam om op die manier afscheid te kunnen nemen van een club waarin ik mij thuis heb gevoeld. Ik heb zelf ook nooit iemand voor de voeten gelopen en heb heel veel kunnen relativeren, ook op momenten dat het wat minder ging. Ik heb altijd een goede band gehad met de coach en het bestuur. Ik zal mij Westhoek herinneren als een club waarin het leuk voetballen is.”

Begrip

“Westhoek is een toffe club die over een schitterende accommodatie beschikt. Ook op financieel vlak is men hier heel correct. Onze wegen scheiden maar ik kom zeker nog eens terug naar Westhoek waar ik een mooie tijd heb beleefd”, aldus De Deygere.

Zowel de coach als het bestuur betreuren het vertrek van de Roeselarenaar maar hebben begrip voor zijn beslissing. “Toen ik mijn afscheid bekend maakte, kreeg ik het voorstel om één keer minder te trainen. Het zou niet fair zijn ten opzichte van de andere spelers en ik wil geen voorkeurbehandeling”, aldus De Deygere.

“Qua fysiek had ik op dit niveau nog een seizoen kunnen volmaken maar de afstand tussen Roeselare en Ieper is toch een halfuur rijden. Ook op familiaal vlak wordt het moeilijker. Thuis heb ik nog drie kleine mannen rondlopen. Bovendien heeft mijn vrouw een heel drukke job. Ergens moet je een keuze maken.” Voor Westhoek wordt het niet eenvoudig om een vervanger van het niveau van De Deygere te vinden, niet als voetballer en zeker niet als mens.

(EG)