KZ Dentergem krijgt extra terrein en kunstgrasveld: “Modderpoel is verleden tijd”

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de jeugdspelertjes en hoofdploeg van Koninklijke Zonnekloppers Dentergem vanaf volgend jaar op een eigen kunstgrasveld voetballen. Op die manier zal het eerste veld veel meer bespeeld kunnen worden. Om ook op langere termijn de groeiende werking te waarborgen, komt er ook een derde oefenterrein.

KZ Dentergem telt liefst zestien ploegen, waaronder een werking voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Je kan dus stellen dat de club een bloeiende werking heeft. “Twintig jaar geleden was dat een heel ander verhaal, maar we hebben de kosten van toen weggewerkt en de jeugdwerking nieuw leven ingeblazen”, zegt voorzitter Filip Demeyer. “Het resultaat is een groeiende club. Volgend jaar gaan we zelfs een U17-ploeg kunnen oprichten. Om aan die groei te kunnen voldoen zijn we al langer vragende partij om een kunstgrasveld te plaatsen en om uit te breiden. We zijn blij dat de gemeente daar nu de nodige stappen voor zet.”

Een eerste wapenfeit wordt de komst van een kunstgrasveld. “We hebben ervoor gekozen om van het eerste veld, dat het dichtst bij de kantine en kleedkamers ligt, een kunstgrasveld te maken”, zegt sportschepen Gunther Simoens. “Dat eerste veld was tot nu toe niet verlicht, maar daar komt verandering in. De lichten op het tweede oefenveld gaan we overigens vervangen door duurzamere LED’s. Het kunstgrasveld krijgt verder ook een nieuwe omheining en ballenvangers. Of we voor kurk dan wel kunststofballetjes kiezen, moeten we nog bepalen. Bedoeling is om dit najaar alles administratief in orde te krijgen, van de bouwaanvraag tot de aanbesteding. Idealiter starten we dan in april 2024 met de aanleg en kunnen de spelers het veld vanaf het nieuwe seizoen in gebruik nemen. We trekken alvast 520.000 euro uit voor deze realisatie.”

Lange termijn

Ook op langere termijn rijpen er uitbreidingsplannen. “We hebben op de gemeenteraad van januari een grondenruil met twee landbouwers goedgekeurd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart De Keukeleire. “Op die manier kunnen we naast de huidige twee terreinen nog een derde oefenveld aanleggen. Het gaat om een plan op langere termijn, als de club verder blijft groeien. We moeten alvast het ruimtelijk uitvoeringsplan nog aanpassen, zodat we van de landbouwgrond een recreatiezone kunnen maken. Dat vergt wat tijd, maar die hebben we. Het kan vijf of evengoed acht jaar duren voor dat terrein er komt, afhankelijk van de noden van de club, maar op die manier stomen we één van de grootste sportclubs van onze gemeente wel klaar voor de toekomst.”

Voorzitter Filip Demeyer hoort het graag. “Zodra het regent verandert het terrein in een modderpoel. Met een kunstgrasveld is dat verholpen en ook in de winter kan je dan veel meer spelen. Hier vragen we al langer naar en we zijn blij dat de gemeente hier nu de nodige stappen voor zet. Met de uitbreiding is ook de toekomst van de vele jeugdspelertjes op deze locatie verzekerd.”