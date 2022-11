Kylian Mbappé bezorgt Frankrijk in slotfase kwalificatie tegen stug Denemarken

Het duel op de tweede speeldag van het WK voetbal in Qatar tussen titelverdediger Frankrijk en Denemarken in groep D van zaterdag is uitgedraaid op een 2-1 zege voor de Fransen, die zo de kwalificatie voor de achtste finales over de streep trokken. ‘West-Vlaming’ Andreas Skov Olsen (Club Brugge) speelde niet bij Denemarken.

Frankrijk moest zowel in juni als september zijn meerdere erkennen in Denemarken in de Nations League en wou het ditmaal niet zo’n vaart laten lopen. Andreas Christensen mocht na 20 minuten van geluk spreken dat hij wegkwam met geel na een fout op de doorgebroken Kylian Mbappé en Kasper Schmeichel weerde niet veel later een kopslag van Adrien Rabiot uit het Deense doel. In het restant van de eerste helft bleven Les Blues de beste kansen bij elkaar voetballen, maar was het toch uitkijken voor de sporadische tegenprikken.

Na de onderbreking gaven Schmeichel en zijn achterhoede aanvankelijk geen krimp, tot Mbappé (61.) met zijn 30e doelpunt als international net voorbij het uur de ban brak na een een-tweetje met Theo Hernandez. Toch was de vreugde van korte duur: Christensen (68.) dook op aan de tweede paal en knikte na een doorgekopte corner de gelijkmaker tegen de netten. Hugo Lloris moest de regerende wereldkampioen een handvol minuten later zelfs behoeden voor een achterstand. Een puntendeling leek bijgevolg in de maak, tot de onvermijdelijke Mbappé (86.) in de slotfase nog een tweede keer toesloeg en zichzelf naast Zinédine Zidane plaatste in de Franse topschuttersstand aller tijden met 31 rozen.

Op de derde en laatste groepsspeeldag van woensdag kijken Australië en Denemarken elkaar in de ogen, en zijn op hetzelfde tijdstip ook Tunesië en Frankrijk aan zet.