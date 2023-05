KWS Oudenburg (3A) stunt tegen SV Ingelmunster in eindronde

3-1 zege na verlengingen met 10 tegen 11.

De wedstrijd tussen KWS Oudenburg en SV Ingelmunster, in de eindronde voor promotie naar tweede provinciale, is een spektakelstuk geworden. De thuisploeg won de strijd met 3-1, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Kris Mahieu was de man van de match met een zuivere hattrick!

De wedstrijd begon evenwichtig, zonder veel doelgevaar. Op het half uur opende bezoeker Matice Bekaert de score met een schot van op 30m, 0-1. De thuisploeg miste een strafschop, Verhelst mikte hoog over! In de tweede helft ging WSO wanhopig op zoek naar de gelijkmaker. Libero Verhelst kreeg rood en de strijd leek gestreden. Twee minuten voor affluiten krulde Kris Mahieu verrassend een vrijschop in het zijnet, 1-1 en verlengingen, met 10 tegen 11!

Karakter

In de eerste verlenging toonde de thuisploeg meest karakter, de bezoekers leken vermoeid. In de tweede verlenging bewees Kris Mahieu zijn neus voor doelpunten, met twee treffers in drie minuten, én een vrijschop die in extremis werd over getipt. :De 3-1 op het scorebord zorgde voor uitzinnige vreugde op en naast het veld, bij de spelers en bij de massaal opgekomen blauwwit supporters.

Na het laatste fluitsignaal van ref De Langhe barstte het feest los. De spektakel zege moest gevierd worden, met de nodige dansjes, liedjes en pintjes. Woensdag weten ze in Oudenburg of ze, nu al, mogen promoveren naar tweede provinciale, of zondag nog een wedstrijd moeten spelen tegen Dosko Sint-Kruis. Woensdag valt de beslissing hoeveel ploegen mogen promoveren! (FRO)