KWS Houthulst lonkt naar promotiekans

KWS Houthulst A zag vorig weekend een trip naar leider KFC Heist A niet doorgaan. Dit weekend komt Daring Brugge VV op bezoek. Winst is aangewezen, als de thuisclub de aansluiting met de top niet wil verliezen. “De eindronde is ons doel”, zegt Niels Vlaemynck. “We zijn klaar om een kans op promotie te grijpen.”

Door de algemene afgelasting in West-Vlaanderen kregen de jongens van trainer Kevin Vanthourenhout een weekje rust. Niels Vlaemynck was, net zoals vele anderen, niet tevreden met de beslissing van Voetbal Vlaanderen. “Het was meer vervelend dan dat het echt deugd heeft gedaan. Vermoedelijk zullen we nu na de winterstop een week eerder moeten beginnen, om die wedstrijd in te halen”, zegt hij. “Ik denk dat iedereen liever gewoon had gespeeld. Zeker omdat het veld in Heist er heel goed bij lag.”

Nooit op volle sterkte

De Houthulstnaren pakten, na een uitstekende seizoensstart, in de laatste vier wedstrijden vier punten. “Ik zou zeker niet willen spreken van een dip”, zegt Vlaemynck. “Uiteindelijk halen we vier punten tegen moeilijke tegenstanders. We hebben al het hele jaar door spelers die geblesseerd aan de kant staan. Als we op volle sterkte zouden staan, hadden we nu zeker meer punten. Maar iedereen doet zijn best om er het maximale uit te halen.”

Zondag wacht paars-oranje een thuiswedstrijd tegen Daring Brugge VV, dat halfweg het klassement staat. “Als je bovenaan wilt blijven meedraaien, is iedere match belangrijk. Als we de aansluiting met de top niet willen verliezen, pakken we best de drie punten zondag,” aldus de dertigjarige Esenaar.

Voor Houthulst, dat vierde staat, is de ambitie duidelijk. “We willen minstens even goed doen als vorig jaar. De eindronde halen is ons eerste doel. Dan pas kijken we verder. Het hangt ook af van wie je tegenstanders zijn. Maar het bestuur is heel open naar ons. Als we de kans krijgen om naar eerste provinciale te stijgen, dan is iedereen in de club er klaar voor,” besluit de postbode. (BP)