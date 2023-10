KWS Houthulst A: “We zetten elk jaar een stapje vooruit”

KWS Houthulst A boekte afgelopen weekend een ruime 5-1 thuisoverwinning tegen KSK Snaaskerke. Hierdoor wonnen de Houthulstnaren alle drie hun thuiswedstrijden in de competitie.

Aanvoerder Dempsie Dumoulin is tevreden met de seizoenstart van zijn team. “We staan ongeveer waar we dachten te staan op dit moment in het seizoen. Maar we moeten proberen om het niveau van onze thuiswedstrijden ook door te trekken op verplaatsing.”

Op verplaatsing konden de jongens van trainer Kevin Vanthourenhout nog niet winnen en haalden ze slechts één op zes. “Het is zeker zo dat we het op verplaatsing altijd moeilijker hebben. Dat is al jaren zo. Dat we onze thuiswedstrijden altijd afwerken op een perfecte grasmat en het op verplaatsing soms heel wat minder is, zal er zeker mee te maken hebben. Maar met de kwaliteit en het karakter dat we hebben, moeten we ons daarover kunnen zetten”, gaat de Houthulstnaar verder. Zaterdag trekt Houthulst naar VV Tielt, waar volgens de 35-jarige bouwvakker opnieuw een moeilijke wedstrijd wacht. “Ik herinner me van vorig jaar dat ze een heel sterk middenveld hebben. Een wedstrijd op verplaatsing is nooit makkelijk voor ons. We zullen het zeker niet cadeau krijgen.”

Een doel hebben

Dumoulin, die aan zijn achtste seizoen bezig is in Houthulst, vindt het momenteel nog veel te vroeg om over de eindronde of een eventuele promotie te spreken. “Het is belangrijk om als voetballer een doel te hebben. Daarom hebben we als doel gesteld om aan het eind van het seizoen de eindronde te halen. Maar iedere wedstrijd moet natuurlijk gespeeld worden. Je weet nooit hoe het zal lopen”, aldus de aanvallende middenvelder.

“In de acht jaar dat ik in Houthulst speel heb ik de club enorm zien evolueren. Je ziet dat we elk jaar een stapje voorwaarts zetten. Dus misschien komt de promotie er wel eens van. Ikzelf speel sowieso in functie van het team. Als kapitein vind ik het belangrijk om alles te geven voor de club”, besluit Dempsie. (BP)