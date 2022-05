KVP Gits naar derde provinciale

KVP Gits verzekerde zich op zondagnamiddag van promotie naar derde provinciale. Het versloeg KVKO na het nemen van strafschoppen.

Gits greep in vierde provinciale A op de slotspeeldag nipt naast de titel en moest vervolgens promotie proberen afdwingen via de eindronde. Vorige week verloor de ploeg van trainer Ringo Taillieu met 2-1 op KVKO. Deze middag wonnen ze met dezelfde cijfers waardoor er verlengingen werden gespeeld. Daarin kwam er geen winnaar waardoor er strafschoppen werden genomen. In een bloedstollende strafschoppenreeks won de thuisploeg met 7-6, doelman Detlef Deceuninck ontpopte zich tot matchwinnaar. Gits plaatste zich zo voor de finale van de eindronde maar is nu toch al zeker van promotie. Er zijn dit seizoen namelijk een aantal extra stijgers en aangezien Gits als beste tweede eindigde van alle vierde provincialers zijn ze ongeacht het resultaat in de finale zeker van een ticket naar derde provinciale.