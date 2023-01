KVO leent middenvelder Koziello uit aan Virton

KV Oostende ziet een speler de kust uitzwaaien. Vincent Koziello zal een half jaartje bij Virton in tweede klasse spelen.

De Fransman van 27 jaar streek in augustus 2021 neer bij de Kustboys en kon toch enkele adelbrieven voorleggen. Zo was hij sterkhouder bij Nice, dat een vierde en derde plaats wist te behalen in de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017. Hij was ook belofte-international.

Nadien maakte hij een overstap naar de Duitse Bundesliga. Met z’n ervaring in onder meer de Europa League moest Koziello een meerwaarde vormen op het middenveld, maar onder meer door blessureleed kon hij nooit doorbreken.

Dit seizoen behoorde de Fransman met Poolse roots nooit tot de wedstrijdselectie. KVO leent hem nu uit aan Virton, de hekkensluiter in tweede klasse ofschoon de Challenger Pro League genoemd.