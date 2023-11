KVK Westhoek krijgt leider SC Wielsbeke over de vloer

KVK Westhoek zit in een uitstekende flow. Na zeges tegen Blankenberge en Roeselare ging ook Aalter voor de bijl. Bij een vierde opeenvolgende zege zondag tegen koploper SC Wielsbeke sluipt het tot op één punt van de leidersplaats.

KVK Westhoek heeft na negen matchen 17 punten en staat daarmee op een vierde plaats. De voorbije drie matchen werden gewonnen, zondag was er een uitzege in Aalter. “Een goeie overwinning tegen een niet te onderschatten ploeg”, weet trainer Bram Lucker.

“Wat mij vooral tevreden stemt is dat onze invallers mee het verschil maakten. Na negen matchen oogt de tussenbalans mooi. We doen week na week ons uiterste best en kijken niet te veel naar het klassement. Er is nog veel progressie mogelijk op individueel en collectief vlak met deze relatief jonge groep. Het is een fijne vaststelling dat we deze resultaten kunnen voorleggen. Het is de verdienste van de hele club: spelers, bestuur, supporters, sponsors, jeugdspelers, ouders, entourage, … Er heerst een positieve sfeer in de club en er is een enorme drive om iets moois neer te zetten. Bovendien spelen ook de beloften heel goed.”

Geen zwakke broertjes

Zondag komt leider SC Wielsbeke op bezoek. Die ploeg begon met 21 op 21, maar verloor de voorbije matchen tegen SC Blankenberge en Elene-Grotenberge. “Dat zij twee keer na elkaar verliezen, zegt veel over de sterkte van de reeks. Er zijn geen zwakke broertjes en vaak beslissen details over winst of verlies. Dat we op één punt kunnen naderen van de leidersplaats? Daar zijn we niet te veel mee bezig. Het is wel een match om naar uit te kijken en we zullen ons goed voorbereiden. Hun trainer Dieter Lauwers ken ik goed. Hij is ook van Beveren en we speelden er ooit nog samen. Ik kwam toen net piepen. We komen elkaar nu vaak tegen tijdens het scouten”, lacht Bram.

Veel automatismen

“Wielsbeke is een ploeg met veel automatismen. Er zijn nog veel spelers van toen ze in eerste aantraden. Toen speelde ik er nog tegen met KFC Poperinge”, besluit de 42-jarige onderwijzer in het buitengewoon onderwijs.

Info: Medjon Hoxha, Julien Daxhelet, Kamal Ouarane, Julian Michel, Josias Musenge en David Rogie zijn out.