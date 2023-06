KVK-supporters wuiven Maleisiër uit en hopen op mooie toekomst met Amerikanen: “Willen jaren onder Tan zo snel mogelijk vergeten”

De Maleisiër Vincent Tan heeft KV Kortrijk voor 15 miljoen euro verkocht aan de Kaminski Group, een Amerikaanse investeringsgroep. Niet enkel de komst van de Kaminski’s, maar ook het einde van Tan bij de Kerels wordt bij supporters van het eerste uur op gejuich onthaald. “Veel slechter kon niet meer, hé. Er is letterlijk niks veranderd onder zijn bewind. Nu zal de puzzel wel snel in elkaar vallen, op een goeie manier.”

Stephan Verleyen (51) volgt al 42 jaar zijn geliefde Veekaa op de voet. “Ik woon nu in Rollegem, maar ben een apetrotse Kortrijkzaan”, zegt hij. “Ik heb lief en leed met de club gedeeld. Ik maakte de topjaren mee, maar ook toen we maar net het behoud in derde klasse konden verzekeren, zat ik in de tribunes. Supporter ben je immers in goeie en kwade dagen.” De intrede van de Kaminski Group stemt de man dan ook positief. “Ik wil de jaren onder Vincent Tan zo snel mogelijk vergeten”, glimlacht hij. “Veel slechter kan niet meer, hé. Er is letterlijk niks veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste mensen nu heel snel op de juiste plaats zullen komen. Een nieuwe hoofdtrainer zie ik de komende weken in Kortrijk neerstrijken, een voorzitter en algemeen manager zullen vlug volgen. De puzzel zal wel in elkaar vallen. Op een goeie manier.”

Stephan hoopt dat ook het al jaren aanslepende stadiondossier eindelijk in een stroomversnelling raakt. “Dat moet, om de toekomst van KV Kortrijk te verzekeren. Akkoord, ons Guldensporenstadion is charmant en sfeervol, maar het is op. We hebben een nieuwe thuishaven nodig.”

De Kaminski Group moet voor de broodnodige nieuwe wind langs de Moorseelsestraat zorgen. “Ik hoop, neen, ben bijna zeker dat we aan het begin van een mooie periode in de geschiedenis van onze club staan.”

Veekaa als eerste lief

Ook Stephan Boucké (54) toont zich enthousiast. Hij is al sinds zijn zesde verliefd op KV Kortrijk. “De club is al 48 jaar mijn eerste lief”, lacht hij. “En dat zal nooit veranderen. Ik mag nu dan wel in Kuurne wonen, ik ben een geboren en getogen Kortrijkzaan. En dan moet je de Veekaa door dik en dun steunen. Ik ben bij alle thuiswedstrijden op post en pik regelmatig ook een verplaatsing mee. Ook toen we in de kelder van het Belgische voetbal verzeild waren, ja. De voorbije vijf decennia heb ik hoop en al een handvol thuiswedstrijden gemist. De club is mijn tweede thuis en een heel belangrijk deel van mijn leven.”

De man ziet muziek in de nieuwe eigenaars. “Ik stel me voorlopig nog wat afwachtend op, maar het kan alleen maar beter zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Met Vincent Tan regeerde de stilstand. We zagen die mens hier ook nooit. Letterlijk. Alles staat of valt met voldoende middelen. Als die er niet zijn, kan je niets in beweging zetten. Ik hoop dat de Kaminski Group die ter beschikking zal stellen en dan zullen de juiste profielen wel volgen. Een fout zoals met Tan mogen we geen tweede keer maken. Toen hij in mei 2015 KVK kocht, werd de Maleisiër als de nieuwe messias onthaald. Wel, in Kortrijk is hij alvast nooit verrezen.”

Stephan hoopt dat de Veekaa kan uitgroeien tot een stabiele eersteklasser. “De laatste seizoenen was het elke keer opnieuw met de hakken over de sloot. Laat ons nu maar gewoon rustig meedraaien in 1A, met af en toe een mooie uitschieter. Waarom geen bekerparcours dat eindigt met winst op de Heizel? Dat zou fantastisch zijn.” En een nieuw stadion als kers op de taart? “Het Guldensporenstadion zit in mijn hart, maar het is uitgeleefd, hé. Wie weet zorgt de nieuwe eigenaar ook op dat vlak voor een doorbraak.” (PVH)

“Amerikanen willen werk maken van oefencomplex en stadion” Schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) is tevreden dat KVK opnieuw vooruit kan kijken, na enkele jaren van stilstand. “Het was noodzakelijk dat de club verkocht werd, want de vorige eigenaar investeerde niets in de club. Met een nieuwe eigenaar zal dus een nieuwe wind komen. Deze mensen hebben toch een behoorlijke som op tafel gelegd, het lijkt me dan ook evident dat zij het goede voor hebben met de club”, zegt hij. Stad Kortrijk was niet betrokken bij de onderhandelingen, maar Allijns had samen met burgemeester Ruth Vandeberghe al de kans om even overleg te plegen met vader en zoon Kaminski, de nieuwe eigenaars van de Veekaa. “Ze beseffen dat de tijd dringt om een competitieve ploeg samen te stellen en benadrukten dat ze daar ook snel werk van willen maken. Waar Tan slechts twee keer op zeven jaar een bezoekje bracht aan het Guldensporenstadion, willen de nieuwe eigenaars een hechte band opbouwen met club én stad. Dat is toch ook een belangrijk signaal.” Stad Kortrijk is eigenaar van de onroerende goederen waarvan KV Kortrijk gebruik maakt, zoals bijvoorbeeld het stadion. Dat weerhoudt de Kaminski Group klaarblijkelijk niet om daar mee in te investeren. “Wat voor ons een belangrijk onderdeel is van deze deal, is het nieuwe oefencomplex. De nieuwe eigenaars drukten ons op het hart dat ze daar mee werk van willen maken en op termijn met de nodige centen over de brug komen. Het gaat voor hen om een som van twee miljoen, wat toch een belangrijke extra investering is. Het dossier kan zo eindelijk in een stroomversnelling komen. De Kaminski’s hebben ook benadrukt dat ze daar mee werk van willen maken”, besluit de schepen van Sport. (JF)

Joseph Allijns was 19 jaar voorzitter van KV Kortrijk. © gf