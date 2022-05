KVK licht optie Sissoko, maar ziet Sainsbury vertrekken

KV Kortrijk heeft de optie in het contract van Sambou Sissoko gelicht. De 21-jarige middenvelder uit Mali heeft nu een verbintenis tot en met juni 2024 in het Guldensporenstadion. Aan uitgaande zijde vertrekt sterkhouder Trent Sainsbury (30). De Australische centrale verdediger verlengt zijn aflopende contract niet.

Sambou Sissoko blijft KV Kortrijk trouw, of beter gezegd: De Kerels willen langer met hem door. De West-Vlaamse club heeft de optie in zijn huurcontract gelicht. De Malinees kon zich nog niet echt opwerken tot een basispion. Hij is een harde werker, maar de technische uitvoering kan nog iets beter. Sissoko kwam vorig seizoen tien keer in actie en verzamelde zo 698 minuten. KVK moet trouwens op zoek naar nog versterking op het middenveld, want ook Palaversa en Jonckheere vertrekken.

Wat al langer in de lucht hing en hij kondigde het zelf ook al aan: Trent Sainsbury blijft niet langer aan boord bij KV Kortrijk. De 30-jarige Australische centrale verdediger besloot zijn aflopende contract niet te verlengen en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Sainsbury was twee seizoenen aan de slag bij De Kerels, speelde vijftig wedstrijden en scoorde daarin zes keer. (JCS)