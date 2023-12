KVC Wingene en Bouwen op Maat + investeren in scheidsrechters

Omdat het steeds moeilijker is om voldoende scheidsrechters te vinden, trekt KVC Wingene voor de jeugdwedstrijden resoluut de kaart van de jeugd.

Jaarlijks krijgen de jeugdspelers vanaf U15 de kans om te proeven van het scheidsrechteren. “Dit is een bewuste keuze. Het is absoluut een voordeel dat spelers zelf ervaren hoe het moeilijk het is om alles in de gaten te houden en snel beslissingen te nemen. Bijkomend voordeel voor de club die Fairplay hoog in het vaandel draagt is dat op deze manier het respect naar scheidsrechters enorm groeit. Ook wie later ooit stopt met voetballen, kan binnen de club actief blijven als scheidsrechter” , zegt Stefaan Verhelle.

“Uiteraard is dit een vrijwillig engagement en worden de kersverse scheidsrechters hierin ook professioneel begeleid. Ze kunnen rekenen op de deskundige opleiding door Jordy Vermeire, scheidsrechter op nationaal niveau, en krijgen begeleiding van Xuan Demeulemeester als Referee Ambassador doorheen het seizoen.”

Nieuwe uitrusting

Sinds dit seizoen springen de scheidsrechters van KVC Wingene nog net iets meer in het oog. Gert-Jan en Marc Caerels van Bouwen op Maat + hebben aan KVC Wingene een volledige uitrusting voor de scheidsrechterspoule geschonken.

Zelf zin om ook eens een jeugdwedstrijd in goede banen te leiden? Contacteer KVC Wingene via jeugd.kvcwingene@gmail.com