KVC Wingene (4B) stapje dichter bij de titel: “Niet naar een ander kijken”

Het is een wereld van verschil bij vorige week. Toen stond KVC Wingene op de tweede plaats, nu zijn ze alleen leider met drie punten voorsprong op Varsenare. Machiel Standaert blijft realistisch over de vier resterende wedstrijden.

Middenvelder Machiel Standaert (25) keerde na twee seizoenen Ardooie vorig seizoen terug naar KVC Wingene. “Het project van Wingene, zo snel mogelijk naar derde, sprak mij aan zodat ik terug naar Wingene kwam. Vorig seizoen was dat net niet door blessures, maar nu is de situatie helemaal anders. Met een bredere kern staan we nu met drie punten voorsprong op de tweede. Het is nu eenvoudig, we moeten nu niet naar een ander kijken.”

“Tegen Steenbrugge hadden we het niet makkelijk. Dat we na een vroege achterstand alsnog 2-1 wonnen, toont onze veerkracht. Er resten nu nog vier wedstrijden. Door onze voorsprong ligt de druk bij Varsenare en op papier hebben zij een moeilijker programma. We moeten er vooral voor zorgen dat we zelf geen onnodige punten laten liggen. Wel is het jammer dat we niet meer kunnen rekenen op verdediger Tibo Mortier die uitviel met een sleutelbeenbreuk. Gelukkig kan onze brede kern dat opvangen.”

Ondertussen krijgt de kern voor volgend seizoen vorm. Mathis Vanneste trekt naar Veldegem en Rowan Van Troys naar Ingelmunster. Jordy Van De Kerckhove stopt. Nieuwkomers zijn Jonas Raes (Tielt), Jarne Naert (Zwevezele), Siebe Vanthournout (De Ruiter), Emile Geldhof (Lichtervelde) en Sammy Vandeweghe (Oostnieuwkerke). (WD)