KV Oostende stelt Nils Vanneste aan als nieuw sportief directeur, investeerder Paul Conway vertrekt

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het ook officieel: Nils Vanneste volgt Gauthier Ganaye op als sportief verantwoordelijke. De Amerikaanse investeerders spreken ook de duidelijke ambitie uit om meteen naar eerste klasse terug te keren. En er zijn nog enkele verschuivingen binnen de clubleiding.

KV Oostende heeft Nils Vanneste met onmiddellijke ingang aangesteld als sportief manager en kondigt tevens een bestuurswissel aan. Hij was de voorbije vijf jaar actief als sportief jeugddirecteur bij de Se’Academy en neemt nu de sportieve taken over van de vertrokken Gauthier Ganaye.

“Met Nils Vanneste stellen we een sportief manager aan die de club en de competitie kent en de afgelopen jaren prachtig werk heeft geleverd binnen onze jeugdwerking, getuige de titel van de U21 en de bekerfinales van diezelfde U21 en U18”, verklaart de Raad van Bestuur van KV Oostende. “Onze jeugdafdeling is een goed geoliede machine en talloze jongens zijn ook doorgestroomd naar de A-kern. Nils heeft een grote kennis van de Belgische jeugd- en U21-teams en we zijn ervan overtuigd dat hij jonge en ook Belgische spelers kan aantrekken om naar KVO te komen.”

Hard werken

“Volgend seizoen kunnen drie van de twaalf clubs promoveren uit 1B, dus we moeten dit momentum proberen aan te grijpen om direct terug te keren naar 1A. Maar laten we nederig zijn en de komende maanden gebruiken om hard te werken. We realiseren ons dat er fouten zijn gemaakt en nemen hier ook onze verantwoordelijkheid voor”, leest de verklaring voorts nog. “We willen met concrete acties het vertrouwen van iedereen terugwinnen, te beginnen met het opzetten van een nieuwe sportieve structuur met een sterke lokale identiteit. De trainingen beginnen vandaag, wat betekent dat we heel snel zullen schakelen om een nieuwe technische staf aan te stellen en ook te werken aan een vernieuwde spelersselectie.”

“De gesprekken zijn gaande en ik hoop dat ze zeer binnenkort een eindfase zullen bereiken. Ik wil in ieder geval in de mate van het mogelijke meer inzetten op Belgische spelers in ons beleid, met oog voor lokale identiteit”, geeft Vanneste alvast mee.

Nog verschuivingen

Maar er zijn nog verschuivingen binnen het clubbestuur. Achter KV Oostende zit de ‘Ostend Investment Company’ waarin verschillende investeerders participeren. PMG van Paul Conway is één van die participanten. Conway en zijn PMG worden nu uit het bestuur gebonjourd, andere aandeelhouder Krishen Sud treedt toe tot het bestuur.

Conway is niet bepaald geliefd bij de Oostendse achterban met uitspraken dat “er in voetbal geen plaats is voor emotie”. Er wordt ook gezocht naar een nieuwe ceo, gezien Gauthier Ganaye dat combineerde met dat van sportief directeur. Met de bekende gevolgen van dien.

“We willen de Oostendse identiteit weer aanhalen en versterken. De fans moeten zich weer herkennen in hun club, moeten voelen dat we rekening houden met hun emoties, zoals dat in de sport hoort te zijn. We hopen openhartige gesprekken met de fans aan te gaan en zeer binnenkort volgt er ook nieuws over de abonnementenverkoop voor het nieuwe seizoen”, aldus nog Raad van Bestuur. (TVA)