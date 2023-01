KV Kortrijk ziet bekeravontuur in het slot eindigen na echte cup-match

Bernd Storck heeft zijn eerste nederlaag geleden als coach van KV Kortrijk. Na een zwakke partij in de kwartfinales van de Croky Cup ging KVK met 0-1 onderuit tegen KV Mechelen. In minuut 90 maakte Sandy Walsh de beslissende goal voor de bezoekers. Het bekeravontuur van KV Kortrijk strandt zo in de kwartfinales.

Het duurde even voor de wedstrijd op gang kwam in het Guldensporenstadion, mede door de vele slordigheden in de opbouw. Na dik tien minuten spelen kregen we wel wat spanning, toen Mechelen bijna een cadeautje gaf aan de Kortrijkzanen. Bates vergat te communiceren met doelman Thoelen en passte de bal bijna in eigen doel. Het schudde beide ploegen wakker, vooral KVK kwam in de wedstrijd. Bruno kon tweemaal prima dreigen, maar Thoelen bracht telkens goed redding.

0-0 halfweg

Na het eerste halfuur kwamen de bezoekers er ook door. Storm had de perfecte assist in huis, alleen was er niemand ingelopen om de bal binnen te tikken. Vlak voor rust mocht KVK de voetbalgoden bedanken na een spectaculaire fase. Vandenberghe en Watanabe redden de Kerels door de bal tweemaal voor de lijn te keren. Halfweg stond het 0-0, niet onlogisch na een gezapige eerste helft.

Het begin van de tweede helft leverde wel meteen gevaar op. Massimo Bruno, de gevaarlijkste Kerel, dribbelde knap voorbij twee bewakers en viseerde de hoek, maar Thoelen pakte uit met een knappe redding. Aan de overkant kon Malede van dichtbij zijn schot niet kadreren. Beide ploegen waren gewaarschuwd. Even later glipte Storm prima door de Kortrijkse defensie, maar Vandenberghe stond attent te keepen en kwam goed uit zijn doel.

Regensluizen open, Walsh beslist partij

Naarmate de tweede helft vorderde, naar mate de wedstrijd saaier werd. Verder dan een optimistische poging tot omhaal van Bruno en een schotje van Schoofs kwamen we niet. Het grootste hoogtepunt in de tweede helft was dat de regensluizen boven het Guldensporenstadion serieus open gingen. De hevige regen maakte het voetbal en het veld er nog minder goed op, verlengingen leken in de maak.

Tot in minuut 90, toen Sandy Walsh een knappe combinatie van de bezoekers kon afwerken. Tom Vandenberghe zat er nog met een hand bij, maar de doelman kon de poging niet keren. KV Mechelen verzekerde zich in de absolute slotfase van de halve finales van de Croky Cup.

Voor KV Kortrijk eindigt het bekeravontuur in mineur, maar de Kerels speelden hun minste partij onder Bernd Storck. De beker-exit is uiteraard geen ramp, maar het is wel een dreun aan de goeie flow na drie zeges op rij onder de nieuwe coach. Zondag kan KVK de rug proberen rechten, op het veld van KAA Gent.