KV Kortrijk haalt Massimo Bruno weer naar België

KV Kortrijk heeft de komst aangekondigd van Massimo Bruno. De 28-jarige Belg ondertekent een contract voor drie seizoenen en is al de zesde versterking voor de Kerels deze zomer. Dat heeft KVK woensdag gemeld.

Bruno komt over van Bursaspor in Turkije. Hij brak in België door bij RSC Anderlecht en speelde in ons land ook nog voor Sporting Charleroi. Met Anderlecht speelde hij drie keer landskampioen en ook in Oostenrijk pakte hij met Red Bull Salzburg de kampioensbeker. Hij speelde eveneens in Duitsland bij RB Leipzig.

Na Tom Vandenberghe, Youssef Challouk, Dion De Neve, Jimmy Tabidze en Habib Keita is Bruno de zesde zomeraanwinst voor KVK. (Belga)