KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO): “We doen er alles aan om lessen te trekken uit het verleden”

Ook voor de spelers van KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) zit de vakantie erop. Coach Marc Dawyndt (49) verzamelde enkele dagen geleden zijn troepen voor een eerste training, waaraan zowel jongens deelnamen die in aanmerking komen voor het A-team, het B-elftal als de provinciale reserven. Ook heel wat nieuwkomers waren present.

“We moeten het voorbije seizoen zo snel mogelijk vergeten”, opent de Koksijdenaar. “Als je ziet dat we eigenlijk maar drie punten te kort kwamen om te promoveren, is de enige conclusie dat we het enkel aan onszelf te wijten hebben dat we dit jaar niet in derde provinciale spelen. Maar we kijken vooruit en doen er alles aan om lessen te trekken uit het verleden.”

“Komend seizoen blijven we uitgaan van verzorgd en mooi voetbal, maar we moeten dringend slimmer worden. Ook de strijdlust en de werkkracht van mijn spelers moeten beter. Ik verwacht ook dat elke speler zich optimaal verzorgt en er alles aan doet om tijdens het weekend in prima conditie op het veld te staan.”

Veel ervaring vertrokken

Verschillende ervaren spelers zijn vertrokken of hebben de voetbalschoenen aan de haak gehangen, maar de coach van KVKO is ervan overtuigd dat deze aderlating ruimschoots gecompenseerd wordt door het jeugdige enthousiasme en het talent van de nieuwkomers.

“We realiseerden enkele goede transfers zodat de concurrentie niet gering zal zijn. De plaatsjes zullen komend seizoen heel duur zijn. Het B-team wordt de kweekvijver voor de A-ploeg en dat is een goede zaak. Beide ploegen spelen in vierde provinciale zodat iedereen de kans krijgt om zich week na week te bewijzen.”

“Uiteraard doen we opnieuw een gooi naar promotie”, gaat Dawyndt verder. “Ik denk dat het een sterke reeks wordt met weinig zwakke broertjes. FA Nieuwpoort zie ik als titelkandidaat, maar er zijn nog enkele andere stevige concurrenten voor de top vijf. We waren er al twee keer heel dichtbij en hopelijk lukt het volgend jaar om de sprong naar een hogere reeks te realiseren. We willen hoe dan ook elk jaar progressie blijven maken”, besluit de coach van KVKO.

(PDC)