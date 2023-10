KV Koksijde-Oostduinkerk – FA Nieuwpoort speciale derby voor Jordy Hillewaere

FA Nieuwpoort is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Met zestien punten uit zes wedstrijden staan de kustjongens samen met SV Bredene B aan de leiding in vierde provinciale A. Zondag wacht hen een geladen derby tegen de buren van KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO).

Voor Jordy Hillewaere (25), de centrale middenvelder van FA Nieuwpoort, wordt het een niet alledaagse wedstrijd. Enkele jaren geleden speelde hij immers één seizoen bij KVKO. “Toen KSV Nieuwpoort ophield met bestaan, ben ik even overgestapt naar de buren, maar ondertussen speel ik terug drie jaar in de gemeente waar ik woon. Niettegenstaande ik er niet lang gespeeld heb, ken ik er nog heel wat mensen. Heel lang had ik met Quinten Doom goede contacten en ook nu horen of zien we elkaar af en toe nog eens. Het is niet enkel voor mij een speciale wedstrijd. Ik voel dat die derby leeft binnen onze groep. Het is een match die we willen winnen”, aldus Jordy Hillewaere.

KVKO verloor vorig weekend eerder verassend op het veld van Racing De Panne. Als de ploeg van coach Marc Dawyndt bovenaan wil blijven meedraaien, mag er absoluut niet verloren worden van FA Nieuwpoort.

“Er zijn uiteraard ook in een derby slechts drie punten te winnen of te verliezen, maar ik wil heel graag juichen na die wedstrijd. Het wordt geen gemakkelijke opdracht, want de tegenstander moet iets rechtzetten na die verrassende nederlaag van vorig weekend. We zullen top moeten zijn om hen te kloppen, want het is een heel goeie ploeg.”

Ambitie

“Eigenlijk hebben beide clubs dezelfde ambitie en dat is wegraken uit vierde provinciale. Het missen van de promotie in de eindronde van vorig seizoen is ondertussen verteerd. Het is onze doelstelling om ook dit jaar de eindronde te halen, maar als we kunnen kampioen spelen, zullen we het niet laten liggen”, geeft Hillewaere eerlijk toe.

FA Nieuwpoort wordt door iedereen getipt als kandidaat voor de titel. “De club heeft inderdaad enkele serieuze versterkingen binnengehaald. Het zijn stuk voor stuk jongens die het verschil kunnen maken. Een seizoen duurt echter lang en zijn heel wat kapers op de kust voor die titel. KVKO is er zeker één van.” (PDC)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – FA Nieuwpoort