Kustboys Gistel geeft KVO-icoon Capon gepast afscheid: “Nog maar één match gemist”

Brecht Capon hing afgelopen seizoen de voetbalschoenen aan de wilgen, maar dat weerhield Kustboys Gistel er niet van om het KVO-boegbeeld nog eens in bloemetjes te zetten. Een gebaar dat de ex-speler zeker wist te appreciëren.

Na passages bij Club Brugge en KV Kortrijk keerde geboren en getogen Oostendenaar Capon (35) in de zomer van 2015 terug naar de kust om er de kleuren van KV Oostende te verdedigen. Al snel werd hij de officiële peter van Kustboys Gistel, sinds 1977 een van de lokale supportersverenigingen van KVO.

Herberg Cornelius

Na 196 wedstrijden voor Oostende – op een totaal van 434 profmatchen – stopte Capon eind vorig seizoen met voetballen. Kustboys Gistel is hem erkentelijk voor z’n inzet en zette het clubicoon netjes in de bloemetjes in thuisbasis Herberg Cornelius – Capon kwam op een gure herfstavond speciaal vanuit z’n woonplaats Roeselare naar Snaaskerke afgezakt.

“Een teken van respect: de mensen van de fanclub doen zoveel moeite om mij een mooi afscheid te geven, dan is een bezoek het minste dat ik kan doen. Ik was heel blij om het bestuur en een veertigtal supporters terug te zien. Net als zoveel andere fans stonden ze steeds achter mij, in goede en minder goede tijden. Ook in de toekomst mogen ze me altijd bellen. Want peter of niet: ik ben er altijd graag bij”, onderstreept Capon. “Supporters maken deel uit van een club. Als speler komen opdagen op initiatieven van de fans, vind ik dan ook niet meer dan normaal.” Ook Michiel Jonckheere, goede vriend van Capon en huidig assistent-coach bij KVO, was op post tijdens het afscheidsfeestje.

Ribbetjes

“Ik volg de prestaties van KVO nog altijd en natuurlijk praat ik met Michiel nog meer dan regelmatig over voetbal. Voortaan beleef ik de prestaties van de club als fan. Ik heb dit seizoen nog maar één wedstrijd gemist. Net als vele anderen hoop ik niet alleen dat de club straks een sprongetje maakt in het klassement, maar ik duim mee voor een snelle en vlotte overname van de club.”

Brecht Capon kreeg een bos bloemen mee naar huis en een bon om te gaan eten bij het bekende ribbetjesrestaurant Kallebasse in deelgemeente Moere. “Ik ben er nog niet geweest”, knipoogt hij. “Nu ik voetballer af ben, kan er al eens iets meer gegeten worden, hé. Maar onderschat me niet: mijn gewicht is nog altijd hetzelfde”, lacht de gewezen verdediger. Momenteel is hij actief in de sales bij het Roeselaarse bedrijf Mulder Breakfast Cereals. (Timmy Van Assche)