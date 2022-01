Kunstgrasveld voor SP Keiem opnieuw op de helling: “Deze beslissing komt uit een ivoren toren”

Voor Diksmuidse schepen Marc Deprez (Ruimtelijke ordening en Milieu) is de maat vol. Er komt geen eind aan de lange lijdensweg van voetbalclub SP Keiem. Opnieuw gaat de omgevingsambtenaar Vlaanderen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nadat de deputatie in november 2021 de omgevingsvergunning had verleend voor de heraanleg met een kunstgrasveld van het voetbalterrein van SP Keiem.

Een jaar geleden had Stad Diksmuide beslist om de eerdere vergunningsaanvraag voor de aanleg van een kunstgrasveld in te trekken, precies om te vermijden dat het dossier zou stranden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Schepen Marc Deprez zei toen dat in de nieuwe aanvraag alle opmerkingen en grieven werden meegenomen, met daarbij een duidelijke toekomstvisie over hoe ze de site zouden omvormen tot agrarisch gebied nadat het voetbalveld zou zijn overgebracht naar een andere locatie, die aanleunt bij de dorpskern.

Ivoren toren

Het stadsbestuur had er alle vertrouwen in dat deze argumenten voldoende overtuigend zouden zijn om de vergunning toe te kennen voor een voorlopige oplossing met kunstgras op de huidige site als overgangsfase. De deputatie van West-Vlaanderen kende die vergunning ook effectief toe, op 25 november 2021. Maar de omgevingsambtenaar gaf de strijd niet op en diende opnieuw een aanvraag tot vernietiging in.

“Ongelofelijk maar waar”, reageert schepen Deprez met verbolgenheid. “Het ruimtelijke primeert tegenover het menselijke! Dit valt te catalogeren onder de noemer onmenselijk! Omgeving Vlaanderen kent de realiteit niet op het terrein en beslist vanuit zijn ivoren toren, waarbij men solt met de jeugd, ouders, vrijwilligers, bestuursleden. Het stemt tot reflectie dat Omgeving Vlaanderen en wellicht één persoon zomaar het fiat heeft en krijgt om dergelijke lovenswaardige initiatieven de das om te doen en het leven echt zuur te maken.

Dit is ronduit schandalig. Bovendien worden alle dossiers inherent met waardevol agrarisch gebied gefilterd en naar de hoogste instantie, met name hoofdzetel Brussel, van Omgeving Vlaanderen doorgestuurd. Van affiniteit gesproken!

Familieclub

Bovendien mag Joost weten wat er waardevol is aan de huidige site voetbalterrein SP Keiem. Voetbalclub SP Keiem is een ware familieclub, een warm nest en gezien de uitgestrektheid van het grondgebied van Diksmuide is deze club ook geografisch een meerwaarde voor Diksmuide.

Verder dient men, en meer bepaald de overheid, toch eens grondig te reflecteren over de mogelijkheden van beroepsprocedures. Het kunstgrasveld werd reeds tweemaal gunstig geadviseerd. We kennen op vandaag nog dergelijke dossiers. Bij tweemaal gunstig gevolg kan men dan nog beroep aantekenen.

Dit is echt van het goeie teveel en manifesteert zich in een standstill in de verdere ontplooiingskansen van een stad. Meer dan stof tot nadenken, maar ondertussen zitten velen met de gebakken peren en met een zwaard van Damocles boven hun hoofd.”

Ook voor Tony Vandercruysse, voorzitter SP Keiem, en bestuurslid Frank Toye is het even slikken, want een jaar geleden keken ze de toekomst voor SP Keiem nog hoopvol tegemoet, want ze hadden alle vertrouwen in de inspanningen van het stadsbestuur. De vraag is hoe het nu verder moet.

(MVQ)