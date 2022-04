Kunnen Robinson Woodruff en KSV Rumbeke (1) promotie naar nationale afdwingen?: “Ons lot niet meer in eigen handen”

Door de drie rechtstreekse stijgers naar het nationaal voetbal zijn de belangen voor het eindigen op de derde plaats in de reguliere competitie heel belangrijk. Er zijn nog drie gegadigden voor deze plek met daarbij ook KSV Rumbeke.

Ze hebben echter hun lot niet meer in eigen handen. Vooreerst moeten ze zondag zelf winnen bij rechtstreeks concurrent E. Wervik én rekenen op een misstap van KSC Blankenberge.

“In eerste instantie kijken we naar onze eigen prestatie”, opent de 25-jarige Robinson Woodruff. “We kunnen met niks minder dan een overwinning tevreden zijn op Wervik. Geen evidente opdracht gezien de tabaksploeg bij ons met winst ging lopen.”

“De omstandigheden zitten nu nog meer tegen gezien de slechte toestand van het veld, maar daar willen we ons niet achter wegsteken. Zaak zal zijn om tegen deze goed voetballende ploeg elke kans tegen de touwen te werken en dan nog hebben we bij winst nog geen zekerheid over promotie. Bij winst blijft Blankenberge immers voor ons staan in de stand.”

Via eindronde?

Er is echter ook een achterpoortje voor derde amateurklasse. “Elke ploeg probeert natuurlijk via de rechtstreekse weg te stijgen, maar ook via de interprovinciale eindronde zijn er nog mogelijkheden. In dat opzicht legt het bestuur geen druk op, alles mag en niets moet.”

“Maar als ambitieuze sporter wil je op een zo hoog mogelijk niveau spelen. We zullen er als spelersgroep dan ook alles voor doen om in het kielzog van SC Wielsbeke en SK Roeselare-Daisel te promoveren”, aldus de Bavikhovenaar die als bediende werkt bij Decathlon.

Voor de verplaatsing naar Wervik kan coach Geert Broeckaert niet op de geschorste Harold Cool rekenen, Louis Tyvaert ontbreekt door een enkelletsel.

(SBR)