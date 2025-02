KSV Veurne start volgend seizoen weer met B-ploeg: “Sterke springplank voor onze jeugdspelers”

Vanaf volgend seizoen start KSV Veurne weer met een B-ploeg in vierde provinciale. Het is voor de derde keer sinds 2016 dat groen-geel die stap zet. Derde keer, goede keer? Sportief verantwoordelijke Pieter Kesteloot geeft uitleg.

“Het opstarten van een B-ploeg past perfect binnen onze visie om KSV Veurne verder uit te bouwen als een club met een sterke focus op doorstroming en verdere ontwikkeling”, aldus Pieter Kesteloot. “De eerste keer, in 2016, was uit noodzaak, omdat we toen uit de bijzondere reservenreeks naar de gewestelijke reeks zakten. De twee keer, in 2023, gebeurde op vraag van de gewestelijke reserven zelf, die graag de uitdaging in vierde provinciale aan wilden gaan.”

Maar dit keer zet KSV Veurne de stap dus met een andere reden. “We doen het vanuit onze visie om jongeren de kans te geven om zich sneller aan te passen aan het niveau dat hen te wachten staat bij de A-ploeg. De huidige groep wil zelf een trapje hoger spelen en in vierde provinciale spelen ze tegen volwassen spelers en ervaren ploegen, wat volgens ons een goede stap is.”

Langdurig project

De club hoopt dit keer een langdurig project van de B-ploeg te maken. “Op korte termijn willen we de ploeg in vierde provinciale een stabiele basis geven, waarbij ontwikkeling vooropstaat. Daarvoor hopen we ons nog te versterken op de posities die wat dun bezaaid zijn. Onze ambitie is om op die manier een sterke springplank te creëren voor onze jeugd”, klinkt het. “Op lange termijn willen we ervoor zorgen dat deze ploeg een vast onderdeel wordt van onze clubstructuur en blijft bijdragen aan het succes van zowel de spelers als de A-ploeg.”

Promotie?

Met die A-ploeg doet KSV Veurne trouwens nog steeds mee bovenin het klassement van tweede provinciale. “De ambitie om weer de stap te zetten naar eerste provinciale is er. Nu moeten we die wel nog waarmaken”, besluit Pieter Kesteloot. (SB)