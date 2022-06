KSV Rumbeke zet samenwerking stop met damescoach

Het bestuur van KSV Rumbeke is op zoek naar een nieuwe damestrainer voor het eerste elftal, dat net gepromoveerd is naar eerste provinciale.

Onlangs nam de club afscheid van de huidige coach Eric Versieck. Laatstgenoemde stond één jaar aan het sportieve roer en nam toen over van Carlo Lanssens, die ondertussen de B-ploeg traint bij SK Staden. Wat de uiteindelijke reden is achter het vroegtijdig stopzetten van de samenwerking met Eric Versieck is niet direct gekend.

Sollicitaties van geïnteresseerden kunnen per mail verstuurd worden naar stefaan.bouckaert@skynet.be. De sollicitatieperiode wordt afgesloten op vrijdag 8 juli, na een gespreksronde zal de nieuwe coach halfweg juli voorgesteld worden. (SBR)