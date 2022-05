KSV Rumbeke speelt volgend seizoen in derde amateurklasse

Rumbeke is er dan toch in geslaagd om de poort naar het Nationaal voetbal terug open te beuken. Zondag liep het nog fout op Verbroedering Geel, donderdagnamiddag nam men wel de maat van Linden (2-1).

Nog binnen het openingskwartier opende Woodruff Robinson de score. De bezoekers probeerden te reageren maar het was centraal verdediger Jens Kindt die de score na de pauze verdubbelde. Linden geraakte nog aan de aansluitingstreffer waardoor de spanning terug kwam in de partij, maar doelman Kenneth Vonck liet zich uiteindelijk geen twee keer verschalken in deze match.

De ontlading na afloop in het Rumbeekse kamp was groot. Toekomstgericht probeert men nu met bijna dezelfde kern (aangevuld met een drietal nieuwkomers) een rustig seizoen te draaien in derde amateurklasse, maar eerst is het feesten natuurlijk op het Sportpark.

(SBR- foto VDB)