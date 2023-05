KSV Moorsele wil weer aansluiten bij de subtop van tweede provinciale: “Met deze kern moeten we hiertoe in staat zijn”

Na een belabberd seizoen met een troosteloze tiende plek greep de sportieve cel in met acht serieuze versterkingen. Kevin Vandecasteele blijft de sportieve touwtjes in handen hebben. “We moeten met z’n allen beter doen”, sprak de T1.

Nadat Moorsele twee seizoenen geleden nog de eindronde haalde, moest het afgelopen jaar heel wat gas terug nemen. De jongens van Kevin Vandecasteele flirtten zelfs heel eventjes met het degradatiespook. Dankzij een 9 op 9 in de drie laatste wedstrijden, eindigde Moorsele alsnog op een veilige tiende stek. “Niet toevallig kwam die 9 op 9 er nadat we zo goed als compleet waren op training. Een goede fysiek is nu eenmaal de basis om sterke prestaties te kunnen neerzetten. Ik wil dus graag op dat elan verder gaan”, sprak Vandecasteele duidelijke taal.

KSV verloor met Jens Dubois en Ward Vanaudenaerde (beiden op voetbalpensioen) heel wat ervaring in de defensie, maar compenseerde dat met de komst van Jonas Roose (Wevelgem) en Senne Demedts (Zonnebeke). Daarnaast komen ook Alessandro Beel (22, RC Lauwe), Obie De Smet (20, RC Lauwe), Lander Vandenberghe (21, Wevelgem), Gilles Bouckaert (23 Zonnebeke) en Jonas Hanson (25, Avelgem) de rangen versterken. Voorin is het uitkijken naar het gouden aanvalsduo met nieuwkomer Frederik Dejonghe (30, Wevelgem) en Bjarne Vanderstraeten. Die laatstgenoemde scoorde vorig jaar nog aan de lopende band bij KSV en werd ook uitgeroepen tot beste speler van zijn reeks. Een succes dat de sportieve cel het goudhaantje aan boord kon houden.

Top 5

“Met deze kern moeten we in staat zijn om weer voeling te krijgen met de subtop in tweede provinciale”, weet trainer Kevin Vandecasteele. “Een plek binnen de top 5 ligt binnen de ambitie, maar we willen ook proberen zoveel mogelijk jonge spelers te integreren in onze ploeg. Ik hecht ook veel belang aan teamspirit. Daarom gaan we op 12 augustus ook op teambuilding en ik hoop dat ik daarmee de betrokkenheid van alle spelers kan verhogen. En ja, betrokkenheid betekent ook samen een pint drinken na training of na een match. Ook als de resultaten eens tegenzitten”, voegt de T1 er met een knipoog aan toe.

Nieuwe kleedkamers

De club kreeg wel een opdoffertje te verwerken want eerder deze week liet de pas aangeworven beloftencoach Jens Dubois weten dat hij uiteindelijk toch voor een uitdaging als T2 koos bij Aalbeke. Lander Degroeve zal Dubois vervangen. Beter nieuws op vlak van infrastructuur want de bouw van zes nieuwe kleedkamers ligt op schema. Aanwezig schepen Geert Breughe werd daarvoor ook uitvoerig bedankt.

De A-ploeg van Moorsele hervat op 18 juli de trainingen. De eerste competitiewedstrijd staat pas begin september gepland.