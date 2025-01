KSV De Ruiter start volgend seizoen met een B-ploeg: “Zo kunnen onze talentvolle beloften zich nog meer tonen”

Het bestuur van KSV De Ruiter heeft zonet beslist dat het vanaf volgend seizoen ook uitkomt met een tweede herenploeg. Die zal dus onder de hoede van coach Geert Rammant in vierde provinciale starten.

“Niemand kan ontkennen dat er bij onze beloften veel talent huist”, opent voorzitter Eric Lamsens. “Vorig jaar zijn ze in hun reeks kampioen geworden, en ook nu staan ze opnieuw voorin. We willen ze als vereniging zeker niet verliezen, vandaar dat we nu beslist hebben om hun speelkansen te geven bij een hoofdmacht door een tweede seniorenploeg in competitie te zetten. Veel transfers moeten er voor dat team niet verwacht worden, moest er alsnog iemand stoppen of vertrekken uit deze formatie dan gaan we die enkel vervangen, meer niet. Ik denk dat het een zeer zinvolle beslissing is om uitzwervingen te voorkomen. De thuiswedstrijden gaan we proberen zoveel mogelijk op zaterdagavond af te werken op het B-complex. Ja, op het kunstgrasveld dus.”

A-ploeg blijft knokken

Bij de A-ploeg loopt het sportief niet zo vlot. “Maar dan nog gooien we de handdoek niet in de ring, want vijf ploegen staan onderin op een zakdoek van elkaar en er zijn maar twee degradanten. Dus moeten we de komende weken geregeld eens winnen. Gelukkig zorgt dit niet voor stoornissen bij de gesprekken naar volgend seizoen toe, want 80 a 90% tekende al bij.”

Infrastructuurwerken

Binnenkort starten op het B-complex infrastructuurwerken. “Onze vergaderzaal zal binnenkort door de stadsdiensten omgetoverd worden in toiletten, want voorlopig is er maar één op deze site. De vergaderzaal zal dan voortaan in een container zijn, zelf zullen we binnenkort een crownfunding opstarten voor een buitenkantine. Later moeten we ook nog het parkeerprobleem oplossen via Stad Roeselare. Je ziet: sportief gaat het dit jaar misschien minder, maar langs de lijn werken we desondanks keihard verder”, besluit de huisarts, die op 1 maart 80 jaar wordt. (SBR)