KSV Bredene wil tegen SK Snaaskerke 1-6 doen vergeten: Weerwraak voor pandoering?

De wedstrijd tussen KSV Bredene en SK Snaaskerke is elk seizoen een match op het scherp van de snee. Twee seizoenen geleden boekten de groen-zwarte bezoekers een sensationele 1-6 zege. Die zal zondag zeker nog nazinderen.

In Bredene wil doelman Sofean Ghys niet meer terugdenken aan die nederlaag. “Ik onthoud alleen de goede dingen uit mijn voetballoopbaan”, knipoogt de 30-jarige Ghys. “Natuurlijk herinner ik mij die nederlaag. Ik hoop dat we op een sportieve manier weerwraak nemen.”

“Voor de match in Ardooie misten we Jurgen De Beer, Dieter Wittesaele en Tiebe Vandekerckhove. Toch speelden we Ardooie in de eerste helft van het kastje naar de muur. We vergaten wel de vele kansen af te werken. Na de rust was ons niveau iets minder. Laurens Colpaert viel uit en de thuisploeg nam de bovenhand. Uiteindelijk waren we tevreden, maar niet gelukkig, met die 1-1.”

“Een twaalfde plaats, met 19 punten uit 17 wedstrijden, is KSV Bredene onwaardig. We hopen enkele keren te stunten en het behoud gemakkelijk af te dwingen. Voor zondag recupereren we Wittesaele en Vandekerckhove. We verwachten een gemotiveerd SK Snaaskerke, na die zege tegen FC Roeselare. We zijn op onze hoede. Maar die 1-6 zal zondag nog wel ter sprake komen!”

KSV Bredene, waar KVO-icoon Kurt Bataille sedert enkele weken trainer is, heeft al drie versterkingen aangekondigd.

“Niels Bataille, de zoon van Kurt, komt over van Zwevezele, Diego Dewilde komt van SC Blankenberge, en Arno Lycke, de zoon van ex-doelman Christophe, is onze derde aanwinst”, weet Ghys. “Voor dit seizoen moet je geen wonderen meer verwachten, maar volgend seizoen is ‘Breininghe’ weer de te kloppen ploeg in tweede provinciale A.”

Eigen jongeren

Bij Snaaskerke is Stefaan Degrande al meer dan twintig jaar jeugdtrainer. Dit seizoen is hij trainer van de U17 en de beloften, én T2 bij de eerste ploeg. Hoofdtrainer Wim Crabeels wijkt straks voor Didier Crombez, maar Degrande blijft op post als T2.

Stefaan Degrande, T2 bij Snaaskerke. (foto FRO)

“Met vijftien goals zijn we dit seizoen de slechtst scorende ploeg van de reeks”, zegt Degrande. “Maar dankzij onze verdiende 3-2 thuiszege tegen FC Roeselare kunnen we even herademen en zes ploegen achter ons laten in de rangschikking. Zeer positief is dat er drie jongeren uit eigen stal in de selectie zaten: Gilles Ghesquière, Fabio Laleman en Wout Belpaeme. En Brecht Laleman en Niels Debusschere staan te trappelen. Als bescheiden club moeten we het zo oplossen, en dat lukt vrij aardig. Het zorgt voor een goed gevoel en vertrouwen in ons sportief beleid.”

Vechten

Vroeger was tweede provinciale een reeks met een achttal aantrekkelijke derby’s. Nu rest alleen nog de derby tegen KSV Bredene.

“Twee jaar geleden wonnen we in Bredene met 1-6 en het is leuk om daaraan terug te denken”, glimlacht Degrande. “Het was een formidabele match, waarin we tegen honderd procent scoorden. Het zal heel moeilijk zijn om die stunt over te doen. SV Bredene staat zeker beneden zijn waarde. Het zal enorm gedreven zijn om weerwraak te nemen voor die pandoering van twee jaar geleden.”

“Bij rode lantaarn Ardooie kwamen ze niet verder dan 1-1, maar ik heb begrepen dat ze enkele spelers recupereren. Het wordt een moeilijke partij. Wij moeten het rooien zonder spitsen, maar onze jongens zijn het al gewoon om te vechten voor elkaar en voor de overwinning.”

(FR)