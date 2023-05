KSV Bredene op volle toeren

KSV Bredene organiseert jaarlijks, tijdens het verlengd weekend van Hemelvaart, een groot jeugdtoernooi voor alle categorieën. Dit jaar komen er twee zaalvoetbaltoernooien op gras bij, voor heren en vrouwen.

Donderdagmorgen (18/5) kwamen U10 en U11 in actie en na de middag volgden U6, U7, U8 en U9. De organisatoren mochten meer dan 800 entrees noteren. Op vrijdag (19/5 ) speelden U12, U13, U15 en U17 hun toernooi.

Ook Zuipbeker

Op zaterdag 20 mei streden 19 herenploegen voor de Jes Sports Cup 23. Eindwinnaar ZVC De Gino’s, met meerdere spelers van ZVC Assebroeke (VZVB), won in de halve finale met shoot-outs van Team Speed en in de finale klopten ze Arsenal Ieper met 8-5. De trofee van beste speler ging naar Albion Gashi. Liridon Fazliu (ook bekend bokser), werd gehuldigd als beste doelschutter. Maxim Annys kreeg de trofee van beste doelman. De Zuipbeker was voor ZVC Edelweiss en de trofee Fair-Play voor ZVC De Schelletjes.

Op zondagmorgen (21/5) volgt er nog een toernooi voor acht ploegen U16 en na de middag strijden tien damesploegen voor de Jes Cup 23.