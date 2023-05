KSKV Zwevezele zwaait Paul Degroote uit: “Wat nu? Genieten van mijn twee kleinkinderen en mijn familie”

Na tien jaar voorzitterschap nam Paul Degroote afscheid van KSKV Zwevezele. In al die jaren beleefde de club schitterende tijden. Dat wilden de spelers niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom organiseerden ze in de kantine een bedankingsmoment. Toen Paul Degroote samen met zijn echtgenote en kleinkind de kantine binnenstapte, brak een spontaan applaus van de talrijk opgekomen spelers, trainers en bestuursleden los.

Een zichtbaar ontroerde gewezen voorzitter nam het woord. “Ik zal wel iets moeten zeggen zeker”, opende Paul Degroote. “Iets voorbereid heb ik niet, want dit komt totaal onverwacht. Bij KMSK Deinze had ik een tafel van vijf gereserveerd, maar de bevestiging kwam maar niet. Toen ik de club daarover belde, kreeg ik dan plots twaalf kaarten per mail, maar geen parkeerkaart. Dat dat niet nodig was, vond ik een beetje eigenaardig.”

“Toen ik zoon Rinus vroeg of hij meeging naar Deinze, was zijn antwoord een vastberaden neen. Dat alles samen deed mij toch even de wenkbrauwen fronsen. Alles bijeen, jullie kunnen heel goed zwijgen, want ook een werknemer van de firma hield zijn lippen op elkaar.”

“Dat er zoveel spelers, trainers en bestuursleden hier aanwezig zijn, doet enorm veel deugd. Mijn zonen speelden hier, maar ook de andere spelers zie ik als familie. Dat bleek al van toen jullie bij mij op de sofa zaten, we zaten op dezelfde golflengte. (lacht) Nu zal er waarschijnlijk een andere sofa moeten komen.”

Toekomst

“Wat nu? Wel, ik zal in de eerste plaats genieten van mij twee kleinkinderen en de familie. Ook zal ik af en toe eens komen kijken naar een wedstrijd van Zwevezele. Ik kreeg ook verschillende aanvragen, zelfs van clubs uit het nationale voetbal, maar heb er negatief op gereageerd. Of ik dat in de toekomst zal doen, is de vraag. Ik denk van niet, want KSKV is de ploeg van mijn hart.”

“Toen ik als voorzitter begon, stond KVC Wingene boven ons. Wij hebben dat omgekeerd. Nu is de situatie opnieuw als tien jaar geleden, Wingene staat boven ons. Het is nu aan het vernieuwde bestuur om dat om te keren en ik wens hen daar alle succes voor.” Het feestje was daarmee begonnen. Paul ging praatjes slaan met de spelers. Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd door de dj om een dansje te plaatsen.

